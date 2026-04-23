El futuro del tenis español está decidido: "Estoy seguro de que cuando yo no esté, aún seguiré viendo a estos jugadores"

Pablo Carreño y Jaume Munar, que han pasado ronda en el Madrid Open 2026, sentencian sobre la generación que llega al tenis español

La jornada del jueves para el tenis español empezó con dos alegrías en el Madrid Open 2026. Una, la del balear Jaume Munar, se podía esperar y sólo cabía la duda de cómo estaba tras dos meses parado y con su única aparición en el Godó, donde fue vapuleado por Rafa Jódar. El otro triunfo, el que logró Pablo Carreño, se esperaba menos. Y no es porque el gijonés no tenga calidad ya para lograr ganarle a cualquiera, sino porque no se le daban bien estas pistas y en Madrid no ganaba un partido desde hacía... 10 años.

"Sé que he ganado pocos partidos aquí. No es un torneo que se me haya dado muy bien por la altura, ni un torneo en el que he jugado mucho, por estar en otro. Espero que vaya cambiando y pueda subir victorias", avisaba Carreño nada más remontar ante el húngaro Marton Fucsovics y antes de vérselas con otro español, Alejandro Davidovich, lo que asegura un jugador nacional en tercera ronda, pase lo que pase en el resto de encuentros.

Pablo Carreño ve en Alcaraz un líder para rato

La ausencia de Carlos Alcaraz ha dejado algo huérfana de tenistas españoles punteros el Mutua Madrid Open 2026, una situación, la del relevo generacional, que se venía hablando y en la que hombres como Carreño o Munar tenían que hacer de puentes para lo que ya está llegando con los Jódar, Mérida, Landaluce... a los que adelantó hace años Carlos Alcaraz. Un futuro del tenis español que, para ambos, vuelve a ser ilusionante.

"Teniendo a Carlos -Alcaraz- como referente, que es todavía muy muy joven, España tiene un gran futuro", señala un Carreño que no olvida a la nueva generación, a la que ya se ha enfrentado en diferentes torneos en el circuito ATP Challenger de la ATP.

"Han salido ahora Rafa (Jódar) y Martín (Landaluce) que lleva varios años ahí y le faltaba algo de confianza y en Miami lo podía haber conseguido. También Mérida y ojalá lo haga y por detrás Pablo Llamas. El tenis español siempre tiene gente. Es verdad que cuando yo empezaba había muchísimos y ahora no tanto, pero vuelve a ver mucha gente", indica el tenista asturiano, al que las lesiones apartaron de los grandes torneos en los últimos años, pero que se resiste a tirar la toalla y sigue luchando por estar ahí.

Jaume Munar vuelve por sus fueros

Diferente es la situación de un Jaume Munar algo más joven y que se encuentra en el mejor momento de su carrera deportiva. El balear, no obstante, ha sufrido una lesión que le ha tenido dos meses parado y de la que parece estar saliendo de forma definitiva. Al menos, así lo parece tras la sobrada victoria que ha logrado ante el kazajo Shevchenko (6-4 y 6-1).

Feliz de volver a verse bien, también se mojó sobre la nueva generación que ahora llega y, en este sentido, es aún más optimista que Carreño. No en vano, conoce muy bien a los que ahora llegan.

"Creo que son fantásticos jugadores. Siendo muy sincero, a Jódar ya lo había visto en Australia y aluciné. Es una realidad, es así", afirma un Jaume Munar que sufrió al madrileño en el Conde de Godó. "Tiene un impacto de pelota especial. Tiene una claridad de ideas increíble. Y después, yo siempre lo digo, es un chico que juega muy bien a tenis, que no tiene ningún complejo y que puede hacer prácticamente cualquier cosa. Eso es increíble", avisa sobre la nueva estrella del tenis español.

Munar también tiene palabras de elogio para Martín Landaluce y para Dani Mérida, cuya explosión ha sido más tardía, especialmente la de este último. "A Martín lo he conocido desde hace muchísimos años en la academia -de Rafa Nadal-. Una muy buena progresión. Creo que ha sido de los tres el que más focos ha tenido obviamente y eso a veces es difícil de llevar. Creo que lo está llevando bien. Ya top 100... Creo que se va a mantener muchísimos años y a ver hasta dónde escala porque también tiene un muy buen nivel", avisa.

Dani Mérida, el último en llegar

Sobre Mérida, Munar valora lo que hizo en Bucarest hace tres semanas. "Y Dani es el que menos conocía y mira, final de ATP demostrando que podía y puede competir con los mejores", reconoce el tenista insular, que ahora se las verá en Madrid con su amigo Casper Ruud.

"Estoy seguro de que cuando yo no esté, aún seguiré viendo a estos jugadores. Así que contento como país, contento como aficionado. Y obviamente una manera más de ver que el trabajo a veces se pone en entredicho en nuestro país, si vienen jóvenes o no. Pero cuando menos te lo esperas te aparecen tres", avisa en la rueda de prensa del Mutua Madrid Open 2026.