El tenis español suma otra estrella en el Madrid Open: Dani Mérida

El tenista madrileño se asienta en el Top-100 de la ATP tras derrotar al argentino Marco Trungelliti después de levantar dos bolas de partido

Ni uno, ni dos, sino tres tenistas españoles han dado el golpe sobre la mesa a lo largo del último mes. Primero fue Martín Landaluce con sus cuartos de final en el Miami Open tras llegar desde la previa. Luego lo hizo un Rafa Jódar que alcanzó la tercera ronda en Miami y que, después, ganó en Marrakech y fue semifinalista en el Conde de Godó. Y ahora ha sido un Dani Mérida que, tras pasar la previa en la capital de España y ganar a Marco Trungelliti en la primera ronda del Mutua Madrid Open, se ha consolidado como Top-100.

Tres madrileños que lideran la nueva generación del tenis español y que se están dejando ver en los grandes escenarios. Mérida emuló lo hecho el día anterior por Jódar y se metió en una segunda ronda donde se las verá con el francés Corentin Moutet.

Para ello tuvo que levantar dos bolas de partido frente a Trungelliti y ganarle por 8-6 en el 'tie break' de la tercera manga, en un partido espectacular, que tuvo un desenlace a la altura de mismo. El resultado: 6-4, 1-6 y 7-6 (6) en dos horas y 44 minutos de batalla.

Se da el caso curioso de que estos mismos jugadores se vieron hace dos días en la fase previa. Entonces, Mérida ganó con nás autoridad en dos sets. Pero el argentino entró como 'lucky loser' y el sorteo volvió a emparejarles. A punto estuvo Trungelliti de llevarse la revancha, pero Mérida lo evitó.

Casi tres horas de batalla entre Mérida y Trungelliti

La igualdad entre ambos se pudo ver en un primer set en el que el español dio primero, el argentino respondió y Mérida mostró su mejor versión en este arranque con un 'break' en el noveno juego que le dio el set.

Su rival elevó el nivel y Mérida se relajó con ese triunfo parcial y, cuando quiso reaccionar, ya tenía dos 'breaks' en contra y el set perdido.

La manga final fue de infarto. Mérida tuvo muchas opciones para ponerse con ventaja, pero no las aprovechó. Sin embargo, fue su rival el que rompió en el undécimo juego y sacó para ganar el partido. Trungelliti tuvo hasta dos bolas para hacerlo, pero Mérida logró levantarlas y forzar el 'tie break'. Ahí, fue el español el que desperdició cuatro, ya que mandaba por 6-2 y el suramericano logró igualar a seis. Pero, pese a su juventud, Dani Mérida no se puso nervioso y logró cerrar el encuentro por 8-6.

Adiós a Martín Landaluce y Kaitlin Quevedo

No pudieron seguir sus pasos los otros dos jóvenes españoles que también jugaban en la jornada de tarde en la Caja Mágica. Ni Martín Landaluce ni Kaitlin Quevedo pasaron. El primero fue barrido por el australiano Adam Walton (6-2 y 6-3) y la canaria, que venía de ganar a Venus Williams, plantó cara frente a la estadounidense Halley Baptiste, pero sólo le sirvió para ser derrotada dignamente por 6-1 y 6-4.

Dolorosa fue la derrota de Martín Landaluce, ya que no tuvo apenas opción ante Walton, fue a remolque desde el inicio del partido y acabó cayendo por 6-2 y 6-3. La joven promesa madrileña ve cómo le han pasado sus dos paisanos, pese a que él lleva años en el candelero y, de hecho, ésta era su cuarta participación en el Madrid open.

Si en las anteriores cayó ante Richard Gasquet (2023), Daniel Altmaier (2024) y, el curso pasado, ante el británico Cameron Norrie, esta vez fue Adam Walton. Landaluce volvió a mostrar por qué se le da mejor la pista rápida que la tierra batida.

Pocas opciones más tuvo Kaitlin Quevedo ante la estadounidense Halley Baptiste, pese a que la española de 20 años tuvo varias oportunidades para haber equilibrado el duelo en el segundo set. La superioridad, a día de hoy, de su rival salió a relucir y, al menos, le queda la satisfacción de haber ganado su primer partido en un WTA 1.000. Y ante un mito: Venus Williams.