Madrid Open 2026 | Partidos de hoy y orden de juego de la jornada del 24 de abril con Sinner, Rafa Jódar, Musetti, Coco Gauff...

Jannik Sinner debuta hoy en Madrid ante el francés Bonzi, justo antes de que Jódar y De Miñaur se vean las caras

El Mutua Madrid Open ya le da a Rafa Jódar categoría de estrella y el duelo que enfrentará al madrileño con Alex de Miñaur se jugará en el horario estrella que abre la sección nocturna.

Eso pese a que este viernes tiene lugar el debut de Jannik Sinner en el torneo madrileño o a que también van a salir a pista nombres como Musetti, como Rybakina, Rublev, etc. Una gran jornada que verá coronada en la pista central con un partidazo, el que disputará la norteamericana Jessica Pegula ante la británica Katie Boulter.

Jódar no será el único representante español presente en esta jornada, ya que también hará su debut la última jugadora que le queda a la Armada y su única cabeza de serie: Cristina Bucsa. La cántabra se enfrentará a la turca Zeynep Sonmez.

Habrá ya duelos interesantes, pese a estar aún en las primeras rondas, como el que abre la jornada en la pista central entre la china Qinwen Zheng y la norteamericana Sofia Kenin o el que disputa el joven Joao Fonseca ante el veterano Marin Cilic; o un Jiri Lehecka-Alejandro Tabilo con un difícil pronóstico.

Orden de juego del viernes 24 de abril en el Mutua Madrid Open 2026

ESTADIO MANOLO SANTANA

Qinwen Zheng-Sofia Kenin (11:00 h)

Gabriela Ruse-Elena Rybakina (A continuación)

Jannik Sinner-Benjamin Bonzi (No antes de las 16:00 h)

Rafa Jódar-Alex de Miñaur (No antes de las 20:00 h)

Jessica Pegula-Katie Boulter (No antes de las 21:00 h)

PISTA ARANTXA SÁNCHEZ VICARIO

Hubert Hurkacz-Lorenzo Musetti (11:00 h)

Ben Shelton-Dino Prizmic (A continuación)

Leolia Jeanjean-Coco Gauff (No antes de las 15:00 h)

Caty McNally-Victoria Mboko (No antes de las 19:00 h)

Joao Fonseca-Marin Cilic (A continuación)

ESTADIO 3

Madison Keys-Shuai Zhang (11:00 h)

Zeynep Sonmez-Cristina Bucsa (A continuación)

Arthur Fils-Ignacio Buse (A continuación)

Andrey Rublev-Vit Kopriva (A continuación)

Thiago Agustín Tirante-Tommy Paul (A continuación)

PISTA 4

Emilio Nava-Valentin Vacherot (11:00 h)

Jiri Lehecka-Alejandro Tabilo (A continuación)

Sebastian Ofner-Tomás Martín Etcheverry (No antes de las 15:00 h)

Cameron Norrie-Tomas Machac (A continuación)

PISTA 5

Karolina Pliskova-Maria Sakkari (11:00 h)

Elise Mertens-Alexandra Eala (A continuación)

PISTA 6

Jan-Lennard Struff-Alex Michelsen (11:00 h)

Dusan Lajovic-Arthur Rinderknech (A continuación)

Simona Waltert-Jelena Ostapenko (A continuación)

Yulia Putintseva-Marta Kostyuk (A continuación)

PISTA 7

Tallon Griekspoor-Damir Dzumhur (11:00 h)

Elmer Moller-Gabriel Diallo (A continuación)

Linda Noskova-Emiliana Arango (A continuación)

Clara Tauson-Katerina Siniakova (A continuación)

PISTA 8

Magdalena Frech-Solana Sierra (11:00 h)

Janice Tjen-Liudmila Samsonova (A continuación)

Sorana Cirstea-Tyra Caterina Grant (A continuación)

Dónde ver por TV y online el Madrid Open 2026

El Mutua Madrid Open 2026 se puede ver en España en abierto, a través de RTVE, que lo televisa a través de Teledeporte desde las pistas de la Caja Mágica. También se puede ver en la plataforma de streaming RTVE Play.

Movistar, por su parte, tiene los derechos en España del ATP Tour y también retransmitirá el mejor torneo español a través de sus canales, con seguimiento especial a lo que hagan los tenistas españoles estos días.

La última opción para poder verlo, en este caso de forma online, es a través de la plataforma Tennis TV.

En ESTADIO Deportivo les daremos información detallada de todo lo que ocurra en el torneo madrileño.