Los 24 convocados por Pellegrini ante el Real Madrid: dos altas, dos bajas y una ausencia autorizada

El técnico chileno recupera a Diego Llorente tras su lesión y al brasileño Antony, una vez cumplida su sanción. Por contra, ha permitido que Aitor Ruibal baje de nuevo al Betis Deportivo para jugar mañana frente al Atlético de Madrid B

Después de imponerse el pasado martes al Girona y romper una racha de siete citas consecutivas sin vencer en LaLiga, la peor de la era Pellegrini, el Real Betis abrirá la próxima jornada este viernes con un choque siempre exigente ante el Real Madrid. No llegan los blancos precisamente en su mejor momento. Pero el técnico chileno ha insistido en la insistencia de estar "muy concentrados" para volver a la senda de la victoria en La Cartuja, donde aún escuece la eliminación europea a manos del Sporting de Braga.

Ángel Ortiz y Junior Firpo, únicos lesionados

Para dicho encuentro, el conjunto verdiblanco solo cuenta con dos bajas por lesión. Se trata de Ángel Ortiz, que sigue renqueante de la subluxación anterior de hombro derecho que sufrió ante el Athletic hace ya un mes, aunque ya se entrena con el grupo, y Junior Firpo, que regresó con una lesión muscular de los partidos de su selección tras el último parón liguero y ya se anunció que estaría varias semanas de baja.

Diego Llorente y Cucho Hernández, sin problemas

Por contra, el técnico chileno recupera a Diego Llorente, que se perdió la visita al Girona por un leve esguince de tobillo sufrido ante el Sporting de Braga, y Cucho Hernández, que sufría molestias en una rodilla. El colombiano tuvo que ser sustituido en el descanso en tierras catalanas e hizo saltar las alarmas, pero al final todo ha quedado en un susto y en la sesión de este viernes se ha podido ejercitar sin problemas, por lo que podrá ser de la partida.

Otra cosa será lo que decida Pellegrini con respecto al once, pues cabe la posibilidad de que no arriesgue y opte por dar descanso a su indiscutible delantero titular. Los buenos minutos de Cédric Bakambu en Montilivi, donde asistió en el gol de Abde, invitan a pensar en ello, dejando atrás el enfado que generó su regreso tardíó por los festejos mundialistas de la República Democrática del Congo.

El regreso de Antony y la ausencia de Pablo García

Además, otra de las grandes novedad en la lista es el regreso de Antony, que regresa tras cumplir su partido de sanción por acumulación de amonestaciones. En su caso, sí se da por hecho que el extremo brasileño volverá directamente al once, dispuesto a resarcirse ante la afición verdiblanca en el reencuentro tras la dura eliminación de la Europa League.

Quien no estará, en cambio, es Pablo García, que este mismo viernes estará con el filial en la visita al Atlético de Madrid B, en la que el Betis Deportivo buscará seguir apurando, a partir de las 19:00 horas, sus opciones de permanencia en Primera RFEF.

La lista completa del Real Betis para medirse al Real Madrid

Así, son 24 los jugadores convocados por Manuel Pellegrini, que aún deberá realizar un descarte en las horas previas al choque ante el Real Madrid de este viernes. De momento los citados son los porteros Álvaro Valles, Adrián San Miguel y Pau López; los defensas Héctor Bellerín, Aitor Ruibal, Diego Llorente, Bartra, Natan, Valentín Gómez y Ricardo Rodríguez; los centrocampistas:Amrabat, Marc Roca, Altimira, Deossa, Fornals, Isco Alarcón, Álvaro Fidalgo, Lo Celso, Antony, Abde y Riquelme; y los delanteros Chimy Ávila, Bakambu y Cucho Hernández.