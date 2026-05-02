Zverev usará la IA para derrotar a Sinner en el Masters 1000 de Madrid

El germano quiere impedir el récord del italiano y ha confirmado que utiliza la Inteligencia Artificial para preparar sus partidos, si bien reconoce que ante jugadores como Sinner o Alcaraz nunca hay dos partidos iguales

Por primera vez desde el 2016, cuando Novak Djokovic y Andy Murray coincidieron el último día de competición, los dos primeros cabezas de serie del Masters 1000 de Madrid se enfrentan por el título: el número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, y el dos veces campeón, el alemán Alexander Zverev.

Grandes objetivos están sobre la mesa en la pista Manolo Santana de la Caja Mágica, hitos y metas para ambos. Sinner, que hasta este año no había sobrepasado los cuartos de final, aspira a conquistar uno de los Masters 1000 que faltan en su palmarés y, además, levantar su quinto trofeo de esta entidad consecutivo. Desde París 2025. Después llegaron Indian Wells, Miami y Montecarlo. Nadie antes lo logró.

Erigido en el cuarto hombre capaz de alcanzar la final en todos los Masters 1000 que forman parte del calendario ATP desde que se crearon los eventos de este rango en 1990, junto al 'Big Three' (Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer) pero, además, a una edad más temprana que ellos, espera a Alexander Zverev, un habitual en la Caja Mágica que afronta la cuarta final de su carrera en Madrid, donde ha levantado dos títulos.

Zverev y el uso de la IA

Y para ganar su tercera corona en la capital española le han preguntado en su última rueda de prensa por el uso de la Inteligencia Artificial en sus partidos: "Miro algunas estadísticas antes de los partidos pero creo que gran parte del tenis también se basa en las sensaciones. Contra Jannik, contra Carlos o contra los mejores jugadores del mundo, no hay dos partidos iguales. Lo sabemos, ellos lo saben. Siempre nos vamos a adaptar. Siempre vamos a intentar encontrar maneras de superarnos. Así que sí, claro que las estadísticas ayudan un poco, pero también creo que saben que yo sé que existen esas estadísticas, y seguro que van a cambiar algunas cosas. Así que cambiaré mis patrones contra ellos".

En este mismo sentido, cree que la IA no te asegura nada contra los grandes jugadores: "Todos tienen puntos débiles y puntos fuertes. Creo que al final, los mejores jugadores siempre ganan. En ese caso, fue Jannik los últimos meses. Y creo que la IA, hay muchas estadísticas sobre él, no hay ningún secreto sobre cómo juega, pero aun así nadie puede vencerlo. Así que creo que la IA solo te llevará hasta cierto punto".

Zverev habla de su padre-entrenador

Por otro lado, el alemán ha hablado sobre los elogios de Sinner a su padre, quien a la vez es su entrenador, como le ocurre a Rafa Jódar o Tsitsipas, entre otros tantos: "¿Fácil trabajar con un padre entrenador? Sí, sobre todo cuando me hice adulto. Creo que él se dio cuenta de que separar ser padre de separar ser entrenador de tenis es muy importante. Así que cuando estamos en casa, es padre, por supuesto. Pero cuando estamos en los torneos de tenis, él es simplemente mi entrenador. Me deja hacer mis cosas fuera del tenis. Me deja ocuparme de mis asuntos, lo cual es muy importante, sobre todo cuando uno se hace mayor".

Sobre este tipo de relaciones, más habitual en la WTA, subraya lo siguiente: "Llevo muchos años en el circuito y sé que hay muchos padres de tenistas, especialmente en el circuito femenino que intentan controlar cada aspecto de la vida de sus hijos. Creo que eso está mal. En esto, mi padre fue y sigue siendo muy inteligente. Me deja vivir mi vida. Me deja hacer lo que quiera fuera de la cancha. Y en la cancha, para mí es el mejor entrenador".

Zverev y sus opciones de ganar a Sinner

Sobre la final y las posibilidades de ganar a Sinner, destacó que es el mejor jugador del mundo: "Es el número uno del mundo y no ha perdido un partido desde principios de febrero. Creo que ahora mismo es sin duda el mejor jugador del mundo. Creo que tengo que jugar un tenis muy, muy bueno para tener una oportunidad. Pero sé que soy capaz de hacerlo, y trataré de dar lo mejor de mí el domingo".

Por último, Zverev ha elogiado también a Carlos Alcaraz: "Una vez que me adapto a la tierra sé que puedo jugar bien pero me lleva tiempo. Alguien como Jannik Sinner o Carlos Alcaraz, tal vez juegan extremadamente bien la primera semana. Históricamente, ya sabes, he ganado todos los Masters en tierra batida excepto Montecarlo. Llegué a semifinales, nunca a la final. Así que creo que necesito más tiempo que otros. Pero ahora mismo me siento bien. Estoy en la final, y estoy contento por eso. Y, de nuevo, voy a darme la mejor oportunidad de ganar el domingo. Pero creo que, en cuanto al tiempo, la tierra batida es completamente diferente a la pista dura".