Sinner, a un sólo paso ya de pasar a la historia en Madrid

El italiano ha conseguido clasificarse por primera vez para la final del Masters 1000 de Madrid, uno de los pocos títulos que le faltan ya en su vitrina

La máquina humana lo ha vuelto a hacer. Jannik Sinner, número uno del mundo, ha subido un peldaño en su juego en la primera semifinal del Masters 1000 de Madrid y venció con autoridad, por 6-2 y 6-4, al francés Arthur Fils, que había ganado todos los partidos sobre tierra en lo que va de 2026, y se situó por primera vez en su carrera en la final en la Caja Mágica.

El jugador de San Cándido logró su vigésima segunda victoria en lo que va de curso en una hora y 29 minutos. Fue un torbellino en la primera manga, que encarriló con aparente facilidad y evidente superioridad. Le costó algo más en la segunda, equilibrada hasta el noveno juego que el transalpino quebró para sellar el triunfo en el décimo.

Sinner, a un partido de un récord en el tenis

Sinner, que está a un partido de convertirse en el primer jugador de la historia en lograr cinco títulos Masters 1000 seguidos, desde París 2025 tras hacer suyos los de Indian Wells, Miami y Montecarlo, jugará la final con el ganador de la otra semifinal, entre el belga Alexander Blockx, revelación del torneo, y el alemán Alexander Zverev, dos veces campeón y segundo cabeza de serie.

El duelo entre invictos esta temporada sobre arcilla tuvo un desenlace natural. Lo ganó el número uno del mundo. Fils, un jugador al alza, con el triunfo en Barcelona en el bolsillo y un gran transitar por Madrid, fue una especie de juguete en manos del italiano, implacable.

Pese a ello, el jugador francés ha dado sensación de haber recuperado el tono después de una lesión en la espalda que le distanció de la competición durante ocho meses. Ha llegado a semifinales en Madrid, igual que en Miami. Finalista en Doha, se hizo con el título en Barcelona. Un buen bagaje, pero distante del de su rival.

Ya ha igualado a Djokovic y Rafa Nadal

Sinner, que ya se había impuesto en el único precedente entre ambos, en Montpellier en 2023, apuesta por empresas mayores. Se ha convertido en el cuarto jugador más joven en completar las finales de todos los Masters 1000 y ha alcanzado su victoria 350. Igualó a Novak Djokovic y Rafa Nadal como los únicos en lograr cinco finales seguidas de torneos de este rango y se une al español y a Roger Federer en hacerlo en los cuatro primeros de la temporada.

Sinner, con el triunfo ante Fils, acumula una racha de 27 victorias consecutivas en torneos Masters 1000 (54-2 en sets) tras ganar títulos en París, Indian Wells, Miami y Montecarlo. Ya tiene en la mano su decimocuarta final después de completar la serie de finales en los nueve torneos del curso.

El italiano de 24 años tiene un récord de 29-3 en tierra batida desde Madrid 2024 (1-3 contra Alcaraz) y agranda, además, su distancia al frente de la clasificación mundial respecto al español.

Fils, a pesar de la derrota, sube ocho puestos hasta el número diecisiete del 'ranking' y se acerca al decimocuarto, el mejor de su carrera.