La gran revelación del Madrid Open 2026 se convierte en la nueva amenaza de Sinner

Mientras Rafa Jódar cayó en cuartos de final con el italiano, otro joven tenista de nacionalidad belga sí ha conseguido el billete para las semifinales tras cargarse al vigente campeón del torneo, Casper Ruud

Una nueva joven promesa del tenis vuelve a ser la amenaza de Sinner para impedir que el italiano consiga uno de los pocos títulos que le faltan en sus vitrinas.

Se trata del belga Alexander Blockx, uno de los mejores jóvenes del circuito que disputó en noviembre pasado junto a Rafa Jódar las Finales Next Gen, quien ha eliminado al vigente campeón del Masters 1000 de Madrid, el noruego Casper Rudd, a quien venció por un doble 6-4. En 96 minutos, ha alcanzado en la Caja Mágica la primera semifinal en el circuito en su carrera.

El jugador de 21 años sorprendió al duodécimo cabeza de serie y campeón de 2025; número 69 del mundo, que no había ganado ningún partido del Tour sobre tierra batida antes de su actuación en la tercera ronda del Masters 1000 de Montecarlo semanas atrás no dio opción al noruego.

Blockx no había ni soñado esto

El nivel alcanzado en Madrid no se lo esperaba Blockx ni en sus mejores sueños, tal y como confesó una vez finalizado el encuentro: "Yo ya estaba contento por ganar un partido y pasar de primera ronda. Llegar a semifinales es algo ni había soñado".

Creo que las condiciones me vienen bien. Siento que es tierra batida, que es lenta, así que tengo tiempo para asentarme y ejecutar mis golpes. Al mismo tiempo, es bastante rápida debido a la altitud y al calor a veces. Creo que es la combinación perfecta para mi", asumió Blockx.

Con su triunfo, el belga se ha convertido en el cuarto jugador con el ranking más bajo en alcanzar las semifinales en la historia del torneo de Madrid. El participante de las Next Gen Finals 2025 es el segundo hombre nacido en 2005 o después en llegar a este tramo en un Masters 1000 después del checo Jakub Mensik, en Miami.

El joven belga se enfrentará en semifinales al ganador del partido entre el segundo favorito y dos veces campeón en Madrid, el alemán Alexander Zverev y el italiano Falvio Cobolli.Ruud, por su parte, abandonará el top veinte el lunes por primera vez desde mayo de 2021. El noruego ocupa actualmente el puesto número 25.

Casper Ruud se rinde ante el joven belga

El vigente campeón del Mutua Madrid Open se ha visto sorprendido y superado por el juego del tenista belga: "Intenté analizar su juego, no en directo, pero sí viendo repeticiones y resúmenes de sus partidos, además de los informes que recibimos. Hacemos todo lo posible para prepararnos. Pero al final, en pista, tienes que ejecutar tus golpes. Hoy fui un poco irregular con mi derecha, fallé algunos tiros buscando ganadores. Eso le dio confianza desde el inicio".

"Me sorprendió porque no encontré grandes debilidades en su juego. Cuando pasa eso, tiendes a forzar demasiado. Hay que darle mérito: tiene un gran saque, es sólido y juega pesado desde el fondo. Para alguien tan alto, me sorprendió que se colocara bastante atrás en pista. No es lo habitual con un jugador de ese tipo. Aun así, le funcionó muy bien esta semana. Ha subido muy rápido en el ranking y probablemente estará pronto entre los 50 mejores, incluso más arriba", ha puntualizado el nórdico.

La ascensión de Alexander Blockx en el ranking ATP

El belga, sin hacer mucho ruido y deshaciéndose de jugadores de la talla de Félix Auger-Alliassime o Casper Ruud, ha conseguido escalar una gran cantidad de posiciones en el ranking ATP. Llegó a Madrid como el 69º clasificado y ya tiene asegurado salir como el número 35 del mundo. Si pasa a la gran final, subiría hasta el 29º lugar y si se hace con el título alcanzaría la 24ª plaza.