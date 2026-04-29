La fortuna en metálico que ha hecho Rafa Jódar en el Madrid Open 2026

El madrileño se ha despedido de la Caja Mágica en cuartos de final perdiendo ante el actual número uno del mundo, a quien tuvo contra las cuerdas en el segundo set. Pero se ha llevado un suculento premio para sus arcas

Rafael Jódar se presentó oficialmente ante el mundo en el Conde de Godó y se ha consagrado en el Mutua Madrid Open. El madrileño ha firmado una gran semana en el Masters 1000 de Madrid y sólo le ha podido ganar el actual número uno del mundo, Jannik Sinner.

Y tras jugar cuatro partidos en el certamen madrileño, el tenista español ha visto cómo sus arcas han crecido de manera considerable. Concretamente, Rafa Jódar se marcha con una factura bajo el brazo para cobrar de 169.375€. Este era el premio para quienes consiguieran llegar a cuartos de final.

Y dicha cifra, sumado a lo que ya llevaba este curso (940.574 dólares), hace que su cuenta bancaria tenística supere ya el millón de dólares en prize money. Sin duda, una cantidad muy jugosa para un chico de 19 años que acaba de estrenarse este curso en el circuito ATP.

El otro gran premio que se llevó Rafa Jódar

Pero, sin duda alguna, al margen de los económico, Rafa Jódar se ha llevado el reconocimiento de todos los amantes del tenis que se dieron cita en la Caja Mágica, incluso del propio Sinner. Y con una profunda ovación le despidió del certamen. Unos aplausos a los que se sumó el número uno del mundo.

Tras el partido, el propio Rafa Jódar reconocía que se había marchado feliz por el trabajo realizado: "Es mi primer año. Quedan muchos torneos esta temporada y tengo que intentar mejorar. Que esto me sirva de aprendizaje. Quedan torneos aún y tengo que manejar esto lo mejor posible y que todos juegan bien y que por haber hecho esto no soy mejor. Tengo que tener los pies en el suelo y saber que cualquiera puede ganar".

Sobre los elogios que le ha dirigido Sinner y la dedicatoria del italiano en la cámara del partido ('¡Qué jugador'!), el madrileño también ha respondido: "Es una gran persona. Tiene todo mi respeto por haber puesto eso".

La victoria moral de Rafa Jódar ante Sinner

Pese a la derrota, el tenista español supo sacarle la lectura positiva a su último partido en Madrid: "Ha habido momentos que he competido de tú a tú y me quedo con eso. Aun queda un camino largo por recorrer me quedo con que he jugado muchos partidos. voy a intentar descansar y a ir a por el próximo torneo".

Haciendo balance de su papel en dicho certamen, también se marcha contento por el recorrido que ha tenido en el mismo: "He jugado cuatro partidos con rivales muy distintos y muy duros. Me quedo con que he jugado cuatro partidos muy buenos y he aprendido de esos. He jugado en casa en Madrid y espero mantener el nivel en los próximos partidos".

El futuro que le espera a Rafa Jódar

Tras consagrarse en Madrid, Rafa Jódar confesó que no va a tocar su hoja de ruta, al igual que su personalidad va a seguir siendo la misma dentro y fuera de la pista: "No creo que me cambie nada. Voy a seguir siendo la misma persona. Es muy bonito haber jugado cuatro partidos y unos cuartos de final en la pista central y me quedo con eso. Queda mucho camino y este es el primer paso".

Asimismo, Rafa Jódar se alistó en el equipo del 'Cholo' Simeone: "Iré de partido a partido como hasta ahora. Cuando empiece el torneo recuperarme día a día y afrontar con ganas el siguiente torneo. Ha sido un partido que he disfrutado mucho. Esa era la prioridad intentaré que eso no cambie".