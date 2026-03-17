Más dopaje en el tenis: cuatro años de sanción a antiguo ex top 40

El australiano Marinko Matosevic, antiguo top 40 mundial ya retirado, ha sido sancionado con cuatro años por vulnerar las leyes antidopaje hasta cinco veces cuando era profesional, entre 2018 y 2020

Uno de los deportes más castigados por el dopaje en los últimos años es el tenis, que principalmente debido a que dos de sus grandes exponentes, Jannik Sinner en categoría masculina e Iga Swiatek en la femenina, dieron positivo en un control antidopaje, lo que generó sanciones para ambos, aunque muy menores. Y es que en otros casos en los que algún miembro de la comunidad tenística ha dado positivo, la reacción del organismo regidor del deporte ha sido mucho más drástica. El último ejemplo es el de Marinko Matosevic, que años después de colgar la raqueta, ha recibido su sanción, lo que también habla a las claras de la lentitud de los procesos.

El australiano, que llegó a ser el número 39 de la ATP y que ya se encuentra retirado, ha recibido una sanción de cuatro años por vulnerar las leyes antidopaje, informó este lunes la Agencia Internacional para la Integridad en el Tenis (ITIA). Un tribunal independiente confirmó que Matosevic cometió cinco violaciones de la regulación antidopaje entre 2018 y 2020, incluyendo el uso de transfusiones de sangre cuando era tenista en activo, por facilitar que otro jugador se dope con sangre, por dar consejos a tenistas sobre cómo evitar positivos en los controles y uso y posesión de la sustancia prohibida clembuterol.

Pese a que Matosevic negó todos los cargos durante la investigación, sí admitió en una entrevista el dopaje en su sangre. Durante su carrera, Matosevic ganó más de 2 millones de dólares en premios y llegó a ser el 39 del mundo en individuales en febrero de 2013. Debido a esta suspensión, que terminará el 15 de marzo de 2030, Matosevic perderá el dinero que ingresó por sus resultados en el Challenger de Morelos y de Indian Wells en febrero de 2018.

Adiós a su carrera como entrenador

Durante el período de suspensión, Matosevic, que hasta ahora actuaba de entrenador tras su retirada, no podrá jugar, entrenar ni asistir a ningún evento tenístico organizado o autorizado por los miembros de la ITIA, es decir, ATP, ITF, WTA, la Federación australiana, francesa y estadounidense, además de Wimbledon, o cualquier otra asociación nacional. Un castigo muy duro que sigue la línea de los de los últimos años, quitando los casos antes mencionados y que sirve para persuadir a los que busquen ayudas químicas ilegales. No obstante, también es una muestra de lo recurrente que se están volviendo estos comportamientos en el tenis.