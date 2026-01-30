Rybakina busca ajustar cuentas con Sabalenka: ''Lucharé hasta el final''

Las tenistas vuelven a encontrarse en la final del Open de Australia tres años después, con el deseo de la kazaja de poder llevarse el título contra la número 1 del mundo

Elena Rybakina se enfrenta a un reto mayúsculo: cambiar el desenlace de la final del Open de Australia 2023. Y ahora tiene la oportunidad perfecta, ya que se enfrentará a su verdugo hace tres años, Aryna Sabalenka. La kazaja habló en rueda de prensa tras el encuentro con Jessica Pegula, llegando a la final sin ceder ningún set en todo el torneo. Entre los temas que trató, destacó sus sensaciones sobre la evolución que ha tenido en los últimos años, recordando también el día en el que la actual número 1 del mundo ganó el primer Grand Slam de su carrera.

Un ejercicio de madurez para Rybakina

Rybakina admite que no comenzó en su máxima forma física el torneo, pero supo poco a poco adaptarse a Australia hasta el punto de llegar a la final sin haber cedido ni un solo set: ''Bueno, son estadísticas bonitas, sin duda. Para mí es importante que empecé el torneo, quizá no en mi mejor forma, pero fui mejorando partido a partido. También es un pequeño éxito no haber cedido ningún set. Creo que hicimos un gran trabajo con el equipo para que, quizá no en mi mejor versión absoluta, pero sí muy cerca de ella, alcanzara este nivel aquí en Australia, en un Grand Slam, y poder jugar la final''.

Y como cabe esperar, la kazaja está contenta tras ver que el fruto de su trabajo tiene recompensa: ''Estoy muy feliz de volver a estar en una final. En otros años y temporadas estuve cerca, jugando semifinales en otros Grand Slams, pero ahora estoy un paso más cerca, lo cual es genial. Solo queda un paso más''.

En busca de la venganza contra Sabalenka

La derrota en la final del Open de Australia 2023 no se le olvida a Rybakina. Aunque también es cierto que reconoce sus errores, poniendo en valor a su rival: ''El último partido que jugamos aquí fue muy igualado. Durante el encuentro tuve algunas pequeñas oportunidades, pero al final del tercer set Aryna dio un paso adelante. Sacó mucho mejor y mereció ganar''.

Las cosas han cambiado mucho en tres años, la más significativa es que cuando Sabalenka se llevó aquel año su primer Grand Slam, la bielorrusa era la número 5 del mundo, mismo número que ostenta ahora Rybakina -que en aquella final de 2023 era la 22-, un dato curioso que demuestra el paso de los años. Precisamente sobre su madurez competitiva habló Elena: ''Han pasado muchos años y se han jugado muchos partidos desde entonces. Ojalá pueda aprovechar toda la experiencia que he ganado desde aquella final y llevarla al partido del sábado, dar lo mejor de mí y concentrarme en el saque, por supuesto. Como las dos somos jugadoras muy agresivas, el saque es clave. Luchar hasta el final y ojalá esta vez caiga de mi lado''.