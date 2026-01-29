Rybakina sobrevive a Pegula mientras le espera Sabalenka en Melbourne

La kazaja vuelve a una final de Gran Slam tras imponerse a Jessica Pegula en dos sets en las semifinales del Australian Open 2026

Duelo de altura entre la número 5 del mundo, Elena Rybakina y la número 6, Jessica Pegula. Un choque de estilos entre la potencia balística de la kazaja frente al juego inteligente de la estadounidense. Sin embargo, lo que comenzó como un monólogo de Rybakina terminó convirtiéndose en una odisea, que al final pudo resolver en 1 hora y 40 minutos con un resultado de 6-3, 7-6 (7).

Rybakina arrasa en el primer set

Elena sabía que esta era su oportunidad para volver a una final del Open de Australia. Por eso saltó a la pista pisando fuerte, con el servicio más letal del torneo y una derecha impresionante que marcó el ritmo durante el encuentro. Pegula es conocida por su frialdad, de hecho, pudo en cuartos de final con la actual campeona del torneo, Madison Keys. Pero en esta ocasión no tuvo margen de error, ya que Rybakina no concedió ni una sola oportunidad de quiebre en toda la manga y con un despliegue de saques directos a gran velocidad, cerrando el primer set con un cómodo 6-3 en poco más de media hora.

Pegula intenta remontar sin exito

El segundo parcial parecía seguir el mismo guion, llegando a ponerse la kazaja con una ventaja de 5-3 . Fue entonces cuando salió a la luz la mejor versión de Pegula. La estadounidense tuvo un cambio de chip, devolviéndole las pelotas que parecían imposibles minutos atrás y forzando errores que desquiciaron a una Rybakina que pensaba que ya lo tenía todo ganado. La neoyorquina rompió el servicio de su rival dos veces consecutivas cuando sacaba para cerrar el encuentro, logrando forzar una muerte súbita.

El desempate fue un intercambio de golpes brutal. Pegula llegó a tener una bola de set en el 6-5 para llevar el partido al tercero, pero Rybakina se reencontró con su primer servicio en el momento más crítico. Tras salvar la situación, logró sellar su victoria en la cuarta oportunidad con un revés cruzado que dejó clavada a la estadounidense. Un marcador final en el que cualquiera podría haber ganado.

FInal contra Sabalenka

Gracias a este imponente triunfo, Elena Rybakina sella su pasaporte para su segunda gran final en Melbourne. En el duelo por el título, la kazaja revivirá la final de 2023 frente a la potente Aryna Sabalenka, quien también cumplió con los pronósticos al imponerse con autoridad a Elina Svitolina.