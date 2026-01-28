Todos los resultados de los cuartos del Open de Australia 2026 el 28 de enero: Sinner se enfrentará a un suerturdo Djokovic mientras Pegula y Rybakina dan la sorpresa

Sinner sigue defendiendo su título y buscando el triplete, Djokovic vuelve a una semifinal mientras que Rybakina y Pagula dan la sorpresa superando a dos rivales que estaban por encima de ellas en el ranking

El Open de Australia demuestra una vez más que estar más alto en el ranking signifique ser más solvente en los partidos, si no que se lo digan a Amanda Anisimova y a Iga Swiatek. En el cuadro masculino no ha habido grandes sobresaltos, al menos en el partido de Sinner contra Shelton, que ha ganado sin grandes problemas. Lo que si ha sorprendido es la 'suerte' de Djokovic, que ha pasado a semifinales justo después de Musetti se retire por una lesión cuándo el italiano iba ganando 2-0.

Resultados cuartos Open de Australia

Elena Rybakina vs Iga Swiatek

El Rod Laver Arena comenzaba estas semifinales con un duelo en el que la segunda del mundo ha caído ante Elena Rybakina con un contundente 7-5, 6-1. Iga Swiatek no pudo recuperar el control a pesar de que comenzó rompiendo el servicio, sacando a relucir la kazaja un control con su característico juego agresivo y 11 saques directos. Tras ese primer set tan igualado, la número 5 del mundo dominó por completo la segunda manga, dejando sin opciones a una Swiatek que ve frustrado su sueño de conseguir el único Grand Slam que le falta una vez más.

Jessica Pegula vs Amanda Anisimova

La sexta cabeza de serie dominó con autoridad la primera manga, aprovechando los numerosos errores no forzados de una Anisimova visiblemente frustrada. Aunque el segundo set fue una batalla mucho más equilibrada, en la que Amanda llegó a servir para forzar el tercer parcial, Pegula mantuvo la calma, recuperó el quiebre y sentenció el encuentro con un 6-2, 7-6 (1).

Lorenzo Musetti vs Novak Djokovic

El serbio se ha clasificado para sus 13ª semifinales en Melbourne tras la retirada del Musetti cuando el marcador reflejaba un 4-6, 3-6 y 3-1. Lorenzo iba ganado, dando Musetti un auténtico recital y superando a un Novak irreconocible, que cometió más de 20 errores no forzados y viéndose contra las cuerdas ante la agresividad del italiano. Sin embargo, al inicio del tercer set la tragedia golpeó a Musetti en forma de lesión en el aductor, obligándole a retirarse.

Ben Shelton vs Jannik Sinner

El número dos del mundo, ha derrotado al estadounidense Ben Shelton por un triple 6-3, 6-4 y 6-4. A pesar del potente servicio de Shelton y sus intentos por variar el juego, Sinner se mostró intratable desde el fondo de la pista, cometiendo solo 16 errores no forzados frente a los 34 de su rival. El italiano supo gestionar los momentos de presión, salvando las cuatro bolas de break que enfrentó en el segundo set.