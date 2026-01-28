Sinner vence a Shelton con solvencia y enciende una leve alerta física

El italiano avanza con paso firme a las semifinales del Open de Australia con alguna sutil molestia física. Allí se verá las caras con Djokovic

Jannik Sinner ha vuelto a demostrar hoy que el Open de Australia es su torneo talismán. El número 2 del mundo venció sin mucha complicación a Ben Shelton con un 6-3, 6-4, 6-4, consiguiendo pasar a las semifinales que tendrán lugar el próximo viernes. Allí se encontrará con nada más y nada menos que Novak Djokovic, que ha pasado de ronda gracias a la retirada de Musetti cuando iba perdiendo con dos sets en contra.

Sinner supo controlar el ritmo a la perfección

En el primer set, Sinner impuso una marcha que Shelton no pudo sostener a pesar de su servicio supersónico, llegando a registrar saques de 232 kilómetros por hora. El italiano estuvo impecable desde el fondo, fustigando el revés del americano y reduciendo sus errores no forzados a la mínima expresión. Un break temprano en el cuarto juego fue más que suficiente para que Jannik cerrara la primera manga.

Un guion que se siguió casi a rajatabla en los dos siguientes sets, aunque con algún que otro atisbo de resistencia por parte de Shelton. El joven de Atlanta intentó cambiar el ritmo subiendo a al red y buscando el apoyo de una grada que quería más espectáculo, pero Sinner respondió como lo hacen los grandes, salvando las cuatro bolas de break que enfrentó en todo el partido.

El tercer set hizo dudar a Shelton

Ya en la tercera manga, Sinner hizo que recordáramos el mal momento que pasó hace unos días debido a una mezcla de las condiciones climáticas con los calambres que sufrió en la tercera ronda. El italiano, que no está acostumbrado a las altas temperaturas tal y cómo comentó Alcaraz, lo pasó francamente mal y se salvó por la nueva norma contra el calor. Por eso los gestos y la forma de caminar de Jannik hizo que saltaran las alarmas durante un breve instante. Pero no, aún quedaba -y queda- Sinner para rato.

El de San Candido supo mantener la cabeza fría para poder resolver el partido sin más contratiempos. Con esta victoria, Sinner alcanza su novena semifinal consecutiva en Grand Slams, un dato que confirma su madurez competitiva. En la siguiente ronda le espera un veterano al que ya conoce bien, un hueso duro de roer: Novak Djokovic, que avanzó tras la retirado por lesión de Lorenzo Musetti. Un duelo que será la final anticipada de un torneo que el italiano parece convencido de ganar por tercera vez consecutiva.