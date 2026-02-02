Sabalenka sigue reinando, Rybakina se cuela entre las grandes y Paula Badosa desaparece en el ranking WTA

Pese a su derrota en la final del Open de Australia, Aryna Sabalenka sigue siendo siendo la reina del ranking WTA, en el que Elena Rybakina se ha colado entre las 3 mejores tras ganar en Melbourne y Paula Badosa ha sufrido una dolorosa caída de 39 posiciones

El Open de Australia ya es historia y se acaba así el primer gran evento de la temporada en el tenis mundial. Como siempre, el Grand Slam australiano ha tenido de todo y dejado partidos para el recuerdo. En el cuadro masculino, además de un día de semifinales para el recuerdo, destaca por encima de todo el campeón, Carlos Alcaraz, que se estrena en Melbourne. Pero si nos fijamos en el femenino, la épica se mantiene después de que Elena Rybakina ganara una gran final a Aryna Sabalenka, una derrota que no impide a la bielorrusa seguir dominando el ranking, a la vez que da un gran impulso a la kazaja. Mientras que la mala noticia es la gran caída de Paula Badosa.

Sabalenka sigue reinando y tiene nueva rival

Al repetir la final de 2025, Sabalenka no se deja puntos, aunque podría haber sumado más si gana, pero si que ahora tiene una nueva rival, Elena Rybakina. Con la victoria, la kazaja consigue la mejor posición de su carrera al alcanzar la tercera, sumando 7.610 puntos en el ránking, tan solo 368 puntos menos que la polaca Iga Swiatek, que es segunda. Eso sí, a la campeona en Melbourne le separan 3.380 puntos de Sabalenka.

La que sale más tocada entre las mejores es la estadounidense Coco Gauff, que hasta el momento tenía el tercer puesto con 6.423 puntos, pero baja dos puestos en la clasificación tras perder en cuartos de final contra la ucraniana Elina Svitolina, décima del ránking. La de Atlanta ha sido superada, además de por la mencionada Rybakina, por Amanda Anisomova, que se mantiene en la cuarta plaza tras llegar a los cuartos.

Tras ella se mantienen como estaban su compatriota Jessica Pegula con 6.103; la rusa Mirra Andreeva con 4.731 y la italiana Jasmine Paolini con 4.267. Sí hubo movimiento en la tabla con la suiza Belinda Bencic, que subió un puesto en la clasificación, novena, y se hace con 3.342 puntos y la mencionada Svitolina que sube dos puestos, de la duodécima a la décima plaza.

La gran caída, Badosa

La peor noticia es Paula Badosa, que suma un descenso muy notable, pues bajó 39 posiciones y pasa de la 25 posición de diciembre y estrena febrero en la 65 con 966 puntos, tras caer en la segunda ronda en Melbourne contra la rusa Oksana Selekhmetova. Mientras Jessica Bouzas descendió dos puestos y está en la posición 42, con 1.2020 puntos, tras perder en la primera ronda del primer grande del año. Cristina Busca también bajó cinco posiciones, hasta el 57 y 1.069 puntos.