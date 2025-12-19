Ferrero se marca un Pep Guardiola tras romper con Carlos Alcaraz

El técnico valenciano ha tomado una decisión tras romperse su relación con el número uno del mundo. Mientras le sale un proyecto que le ilusione de nuevo ha optado por hacer como hizo el actual entrenador del Machester City en su día

Siete años de viajes en un circuito como el de la ATP no tiene que ser nada sencillo. Por eso, Juan Carlos Ferrero ha decidido marcarse lo que en el deporte ya se conoce como un Pep Guardiola. Al igual que hiciera el técnico catalán tras dejar el FC Barcelona, pese a que tenía numerosas propuestas sobre su mesa, el valenciano ha decidido tomarse un respiro tras romper con Carlos Alcaraz.

Ferrero no quiere precipitarse con su nuevo proyecto y prefiere descansar el tiempo que sea necesario hasta encontrar algo que le ilusione de nuevo. Es cierto que sólo han pasado 48 horas desde que se dio a conocer semejante decisión, pero, al igual que le ha pasado a Carlos, las ofertas ya han comenzado a llegar a su buzón.

Según informa CLAY, Juan Carlos lo tiene claro: necesita tiempo para pensar, reflexionar y decantarse por una de ellas antes de volver al ruedo. La única diferencia con Guardiola es que, mientras el de Sampedor dijo abiertamente que se tomaría un año sabático, Ferrero le habría manifestado a su entorno que requiere unos meses.

Carlos Alcaraz se lo pasa en grande sin Ferrero

Y lejos de esconderse de todo este ruido mediático que se ha generado por su ruptura con Juan Carlos Ferrero, Carlos Alcaraz dio la cara ayer en un sentido homenaje que quisieron darle en su tierra. Concretamente, el que le preparó el Real Murcia, haciéndole realizar el saque de honor en el partido de Copa del Rey frente al Real Betis.

El tenista murciano se llevó una sonora ovación y se lo pasó en grande viendo un partido donde tenía "el corazón dividido", porque se medían el equipo de su tierra con el equipo de su familia sevillana.

Alcaraz y Cobolli se preparan juntos entre bromas

Antes de acudir al duelo copero, Carlos Alcaraz se había ejercitado en su academia ya sin Ferrero y bajo el control exclusivo de Samu López para seguir con la puesta a punto de cara el Open de Australia 2026. Y esta vez llamó a su amigo Flavio Cobolli, con quien, además de entrenarse, dejó un simpático video a la conclusión de dicha sesión.

La equipación de Carlos Alcaraz para el Open de Australia 2026

Por otro lado, Carlos Alcaraz dio a conocer ya cómo lucirá en el primer Grand Slam del año, el Open de Australia. Así, han salido a la luz ya la equipación que usará en la Rod Laver Arena. Para 2026, Nike ha decidido apostar por un diseño vivaz y ciertamente rompedor: sin mangas y combinando el blanco, el verde y el negro.