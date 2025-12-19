"No sé si Carlos Alcaraz está preparado mentalmente para afrontar su carrera sin Ferrero"

Feliciano López ha hablado alto y claro sobre la separación entre el murciano y el valenciano. Considera que llega demasiado pronto y que le podría pasar factura al número uno del mundo

Fue el padre de Carlos Alcaraz quien le buscó un técnico del más alto nivel siendo consciente de su potencial. Sin embargo, como la familia no contaba con los recursos económicos, entró en juego Albert Molina, el representante de Carlos, para mover ciertos hilos. Y Juan Carlos Ferrero aceptó. De hecho, el valenciano estaba tan seguro del murciano que, según fuentes del entorno, le llegó a decir que el primer millón de euros que ganara se lo quedara íntegramente, sabedor de que llegarían muchos más.

Y siete años más tarde, la ruptura profesional entre ambos deja a simple vista 24 títulos -6 Grand Slam- y 280 partidos ganados de los 345 disputados (el 81,1 %). O lo que es lo mismo casi 49 millones de euros en premios sin contar con los ingresos publicitarios.

Ahora, las mismas fuente señalan que ha sido el propio padre el causante de dicha separación al haber discrepancias en el reparto económico de los premios de Carlos y con la ausencia de Ferrero en determinados torneos.

Y en este culebrón que sólo ha hecho más que empezar, las voces más autoritarias del tenis español no han podido evitar pronunciarse. Entre ellos, lo ha hecho Feliciano López, quien ha alertado al número uno del mundo con sus palabras pronunciadas en una entrevista en la Cadena Cope: "Estoy triste y sorprendido. A Carlos le va a costar encontrar alguien que se adapte tan bien a su entorno y su vida, y reúna todo lo que le aportaba Juan Carlos. Es muy pronto como para que Alcaraz deje de trabajar con alguien como él. No sé si está preparado mentalmente para afrontar su carrera sin Ferrero".

Toni Nadal se sincera sobre la ruptura Alcaraz-Ferrero

Y entre otros protagonistas que han salido a la palestra para comentar dicha primicia, uno de ellos ha sido Toni Nadal, tío y exentrenador de Rafa Nadal, quien no ha dudado en dar su opinión ante el micrófono del programa Radioestadio de Onda Cero: "Me hubiera gustado que estuvieran siempre juntos. El que paga, lo hace para escuchar lo que quiere oír".

Ahora queda por saber si ese mensaje también iba dirigido a su sobrino, que en su momento también prescindió de sus servicios

Carlos Alcaraz ya se ejerce en solitario con Samu López

Una vez roto con Ferrero, Carlos Alcaraz ha confirmado a Samu López como su primer y único entrenador hasta nuevo aviso. El murciano, por el momento, no se plantea contratar a nadie más porque quiere ir viendo como avanza el año sólo con su figura.

Y sobre las pistas de su Academia, en Murcia, ha compartido pista con su buen amigo Flavio Cobolli, que ha viajado hasta la región española para ser compañero de baile del tenista levantino durante algunos días. Y un video gracioso entre ambos circula ya por las redes sociales. Y por lo que se aprecia, parece que Alcaraz se lo pasa en grande sin Ferrero también.