Carlos Alcaraz inicia su camino sin Juan Carlos Ferrero

Tras su separación con Juan Carlos Ferrero, Carlos Alcaraz ya ha puesto en marcha su nueva temporada a las órdenes de Samu López, con quien entrena estos días en Murcia

Carlos Alcaraz ha tenido este 2025 la mejor temporada de su carrera. Dos Grand Slams, el número 1 del mundo y la sensación de que es capaz de pelear con Jannik Sinner por entrar en la historia del tenis. Pero eso en la pista, pues fuera de ella ha terminado con una n oficia inesperada y que lo cambia todo para él, la separación con el que ha sido su entrenador en los últimos siete años, es decir, toda su etapa en la élite, Juan Carlos Ferrero. Desde ahora será Samu López, quien ha ejercido las funciones de segundo técnico en los últimos meses, quien asuma el mando, al menos de cara al inicio de la campaña. De hecho, ya están en marcha preparando el primer gran objetivo, el Open de Australia.

Carlitos ha comenzado la pretemporada en Murcia, donde desde esta semana y hasta el inicio del año estará entrenando, antes de viajar a Corea del Sur el 7 de enero para una exhibición con Sinner y sobre todo, de iniciar en las Antípodas su pelea por ser el más joven en cerrar el Grand Slam. Junto a él está entrenando estos días Flavio Cobolli, uno de sus grandes amigos en el circuito y un habitual de estas fechas en el Levante español, donde puede sumar entrenamiento de mucha calidad con el jugador de El Palmar o con Roberto Bautista, quien también se suele sumar a estas sesiones.

El problema: el contrato

La unión entre Juan Carlos Ferraro y Carlos Alcaraz ha sido una de las grandes duplas del mundo del tenis en esto años, exactamente los siete en los que han formado pareja ganando hasta 24 títulos, seis de ellos de Grand Slam, sin embargo, han roto de forma inesperada. El motivo de ello parece ser un contrato, el que recibió el técnico el pasado fin de semana con 48 horas de límite para aceptarlo o no. Y el de Villena consideró que había algunas cláusulas inaceptables, por lo que decidió poner fin a la colaboración de forma inmediata.

Además, parece ser que todo se debe a que el entorno del murciano no terminaba de tener una relación perfecta con Ferrero, lo que sumado a que a Carlitos cada vez se le hacía más cuesta arriba ir a Villena a entrenar, con más de una hora de coche desde Murcia, por lo que quería impulsar su academia en la Región, donde ya ha comenzado sus entrenamientos con Samu López.