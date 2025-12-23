Garbiñe Muguruza, la última en pronunciarse sobre la separación de Ferrero y Carlos Alcaraz

Garbiñe Muguruza ha vuelto a salir a la primera plana de la actualidad tenística al ser nombrada nueva co-directora del Mutua Madrid Open, y en El Larguero ha aprovechado para comentar la noticia del año, el adiós de Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero

El tenis mundial ha vivido un terremoto de alto calibre en la última semana, cuando Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero han puesto fin a su unión de siete años. Esto ha hecho que no se hable de otra cosa, y a la hora de hacerlo, hay pocas voces que sepan tan bien lo que puede significar como Garbiñe Muguruza, una ex-número 1 del mundo, que en una entrevista en El Larguero ha confesado sus sentimientos encontrados en torno a la que es ya la noticia más comentada del año en el tenis mundial.

Garbiñe destacó su sorpresa ante una decisión así para un jugador tan consolidado pero que a la vez es tan joven y que, sobre todo, lejos de estar en mal momento, viene de su mejor año como profesional: “Me sorprendió muchísimo, como a todo el mundo. Carlos es el número 1 del mundo y no se puede mejorar mucho más su temporada, así que es raro hacer un cambio así cuando algo funciona. Así que muy sorprendida y con ganas de saber más”.

En su caso, la exjugadora, que también sabe lo que es ser número 1, destacó en la entrevista lo extraño que es por el momento, a diferencia de en su caso, pues ella cambió cuando de verdad lo necesitaba: “Yo tuve tres entrenadores, pero uno normalmente valora el cambio cuando siente que necesita una nueva voz, o que las cosas no marchan bien. Eso siempre suele venir de un momento no tan bueno, no de cuando ganas o eres el número 1 del mundo. Por eso es muy raro”.

Un nuevo reto profesional

Además de comentar sobre el movimiento clave del tenis en esta pretemporadas, la exnúmero 1 del mundo está viviendo un cambio importante en su vida, pues desde 2026 será una pieza clave del gran torneo que se celebra en España, el Mutua Madrid Open. Tras dirigir las WTA Finals en esta edición, ahora da un paso más y junto a Feliciano López, será co-directora del torneo madrileño. Respecto a eso ha comentado sus ganas y su temor, aunque confía en que tener al lado una figura tan consolidada en estas labores como la del toledano, le servirá para tener adaptarse más rápido: “Seguro que Feli me ayudará muchísimo para aprender cómo se lleva un torneo de tal magnitud”. Aunque no será hasta abril de 2026 cuando de verdad se puede comprobar.