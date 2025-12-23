Bartoli advierte sobre el futuro de Carlos Alcaraz: ''Necesita estructura o podría abandonar el tenis''

La despedida profesional de Juan Carlos Ferrero y el murciano ha creado una oleada de suposiciones, entre ellas la de la extenista Marion Bartoli que se pone en la peor de las situaciones: el abandono del tenis como en el caso de Björn Borg

Una de las noticias más comentadas en el mundo del tenis la anterior semana fue la de la separación de Juan Carlos Ferrero con Carlos Alcaraz, dejando de ser su entrenador tras 7 años de relación laboral. La información ha corrido como la pólvora, y varias de las personalidades del mundo del deporte han hablado sobre el tema, siendo una de las más recientes -y más catastofista- la extenista Marion Bartoli. La francesa fue en 2012 la séptima mejor tenista del mundo en el ranking WTA.

El riesgo de una retirada precipitada

La ganadora del Wimbledon en 2013 se pone en el peor de los casos, una retirada prematura debido a la falta de una organización firme en la nueva vida de Carlos Alcaraz sin Ferrero: ''Estoy preocupada, pero de forma mesurada, porque es alguien que tiene cualidades excepcionales para empezar. Pero necesita estructura, de lo contrario, podría terminar abandonando el tenis como le pasó a Borg a los 25 años''. Apuntaba también en su podcast de RCM Sport que es todo un diamante en bruto: ''Tenemos un genio aquí, así que no queremos eso, queremos que continúe durante mucho, mucho tiempo''.

Björn Borg, un adiós a los 26 años

La retirada de Björn Borg a tan temprana edad fue un cúmulo de circunstancias que le llevaron a tomar esta decisión. A pesar de que el tenis era su pasión en sus inicios, el ritmo que requiere el tenis profesional lo quemó completamente, hasta el punto de perder el interés y la motivación para seguir compitiendo. Y eso que el conocido como IceBorg fue la primera superestrella de este deporte, revolucionándolo por completo mediáticamente y despertando el interés cuando todavía no era de masas.

De hecho, en 2014 una encuesta del diario Dagens Nyheteher lo señaló directamente como el mejor deportista sueco de la historia por delante de Zlatan Ibrahimovic y del esquiado Ingemar Stenmark. Pero la presión y la fama le pudieron, siendo un duro golpe para su vida personal y su salud mental. Intentó volver al circuito entre 1991 y 1993, pero fue todo un shock. Se retiró diez años antes y ya el tenis era todo un fenómeno de masas profesionalizado, cambiando muchas cosas, entre ellas una en concreto que marca la evolución: él seguía con su raqueta de madera mientras el resto utilizaban grafito.

Bartoli apuesta por un reencuentro de Alcaraz y Ferrero

La extenista francesa se pone en el peor de los casos de cara al ansiado Open de Australia para concluir sobre el tema. Este torneo será la primera prueba de fuego sin el entrenador: ''Lo que va a pasar es que durante los primeros seis meses será un proceso de prueba y error. Por supuesto, para entrenar a un genio como Alcaraz, no se va a encontrar con muchos rechazos. SI las cosas no funcionan con la persona que contrata por cualquier razón y es Sinner quien empieza a ganar los dos primeros Grand Slams de la temporada, es decir, el Open de Australia, donde Jannik es el gran favorito, y Roland-Garros, donde estuvo a un punto de ganarlo, va a llamar a Juan Carlos de inmediato, eso es obvio''.