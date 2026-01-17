Ferrero pasa página tras su etapa con Carlos Alcaraz y abre la puerta a nuevos proyectos

El inicio del Open de Australia marca también un punto de inflexión para el exentrenador del murciano, que afronta el primer Grand Slam de la temporada lejos del banquillo de Carlitos desde que el de el Palmar irrumpió en el circuito

El tiempo todo lo cura y todo lo termina, hasta relaciones que parecían inquebrantables como la de Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz. Y los sentimientos florecen cuando ocurren eventos importantes, como el Open de Australia que comienza inminentemente, siendo el primer Grand Slam en el que el murciano no estará con su maestro.

Y es que la relación entrenador-pupilo ha dejado atrás siete años de éxitos históricos, con seis Grand Slams, haciendo doblete en todos menos en el que comienza el domingo, siendo la última pieza del puzzle para conseguirlos todos. De hecho, se puede que decir que Carlitos alcanzó al maestro: Ferrero durante su carrera ganó 16 títulos como profesional, mientras que juntos alcanzaron 24, incluyendo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Ferrero deja un mensaje en sus redes sociales

Tras la noticia de la mediática ruptura profesional, el mundo del tenis se quedó en shock tras conocer que Ferrero dejaría de ser el arquitecto de la carrera del actual número 1 del mundo. Es por eso que a través de un cercano vídeo publicado en sus redes sociales, el exjugador habla de tú a tú con sus seguidores: ''Lo primero de todo quería agradecer a todos el montón de mensajes que he recibido durante el mes de diciembre. No esperaba tantísimos mensajes de cariño y apoyo, de verdad que lo agradezco un montón''.

''Estoy muy contento de estar más tiempo en casa, en la academia, con mi familia. Siempre es de agradecer después de tanto viaje y tanto tiempo fuera de casa'', continuaba en un vídeo justamente en la previa del Open de Australia, al que le quedan horas para comenzar. Y es que este año no tendrá que viajar a la otra punta del mundo durante casi un mes para cubrir todas las obligaciones que tenía cuando era el entrenador de Carlos Alcaraz, por lo que su estilo de vida ha cambiado por completo.

Con la vista puesta en el futuro

Aunque este año la intención del que fuera el entrenador de Carlitos es descansar después de un año lleno de viajes, pero también dejó constancia de que queda Ferrero para rato: ''Pasado un tiempo seguro que me entran ganas de volver al circuito. Os iré contando nuevos proyectos que me salgan durante el año. Felicitaros el 2026, un fuerte abrazo a todos''.

Tras la separación hace apenas un mes, actualmente se encuentra en una etapa de transición y enfoque personal. Ahora mismo está involucrado en su academia en Alicante, Ferrero Tennis Academy y aunque ha dejado de viajar por el circuito ATP con Alcaraz, su academia sigue a pleno rendimiento con programas de competición y campus para 2026. También ha manifestado que tras casi ocho años de viajes ininterrumpidos y máxima exigencia, ahora mismo su prioridad es estar en casa y disfrutar de su familia mientras descansa del circuito profesional al que no descarta volver.