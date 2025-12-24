El primer guiño de Juan Carlos Ferrero a Jannik Sinner

El ya extécnico de Carlos Alcaraz ha roto su silencio y, cuando le han cuestionado por la opción de entrenar al italiano, no ha querido cerrarse la puerta del todo

Tarde o temprano tenía que hablar. Porque su ruptura con Carlos Alcaraz ha sido el último bombazo deportivo de 2025. Y porque han sido muchas las voces que se han pronunciado estos últimos días sobre los motivos reales de dicho 'divorcio' profesional. Y en su declaración ha dejado entrever lo que podría ser una 'bomba' aún mayor.

Lo ha hecho en una entrevista con el diario Marca, donde el técnico valenciano ha roto su silencio y ha contado toda la verdad sobre el asunto. En primer lugar, ha reconocido que está "dolido", porque como ya dijo en sus redes sociales, no es algo que haya decidido él: "Ha habido ciertos temas en los que no hemos estado de acuerdo las dos partes. Puede ser que se hubieran podido salvar si nos hubiéramos sentado a hablar, pero al final no nos hemos sentado y hemos decidido no seguir. Esto es realmente lo que ha pasado. Hay puntos en los que no voy a entrar en detalles, pero en los que no hemos estado de acuerdo y al final hemos separado nuestros caminos".

Analizando su último curso, ha descartado que hubiese mal ambiente en el equipo de Carlos: "Yo creo que el año ha sido muy bueno a nivel de resultados y la relación entre los dos ha sido todo el año espectacular. No hemos tenido peleas en ningún momento. La entrada de Samuel ha dado un aire fresco al equipo para que la relación pudiera durar de futuro. Ha sido un año muy bueno y, al acabar en Turín, sí que es verdad que todos teníamos la idea de que íbamos a seguir. Luego ha pasado lo que ha pasado y separamos nuestros caminos, pero en principio la idea era seguir y por eso yo le dije en el comunicado".

Si tuviera que quedarse con una etapa de este viaje con Alcaraz, Ferrero lo tiene claro, su etapa más juvenil: "Compartimos muchísimos momentos juntos en entrenamientos, en torneos, en hoteles... Siempre íbamos juntos a todas partes. Ese crecimiento, esas experiencias, esos resultados, la mayoría buenos, aunque siempre hay alguno inesperado, fue etapa fue muy bonita. Muchas veces le decía a él que echaba de menos esa época de challengers, de torneos pequeños en los que veías realmente esa ilusión por crecer y por querer escalar un montón de puestos".

En este sentido, el extenista cree que podrían volver en un futuro, pero ahora necesitan poner distancia: "Creo que tal vez los dos necesitamos un tiempo para acabar de asimilar esta ruptura. No es algo tan fácil. Ahora mismo yo estoy dolido. Estas relaciones son complicadas de dejar de un día para otro. Y tiene que pasar un tiempo de duelo. Y, sobre todo, supongo que también me dolerá cuando lo vea jugar en los torneos. Ahí entran muchas experiencias vividas. Creo que va a tomar un tiempo".

Así, cuando le han preguntado sobre si sería capaz ahora de entrenar a Jannik Sinner, el gran rival de Carlos en la actualidad, no ha querido cerrarse la puerta del italiano del todo: "Sería algo que tendría que pensar. Son jugadores extraordinarios, pero como he dicho antes no es el momento de pensar en algo así y de decir que sí o que no. Ahora es el momento de pasar la etapa difícil porque todos los días pienso todavía en Carlos y no es el tiempo de pensar en otros".

Ferrero opina sobre Samu López

Ahora, Carlos Alcaraz ha decidido seguir adelante sólo con la figura de Samu López como técnico. Y Ferrero lo tiene claro, le irá muy bien con él: "Samuel López es una persona que le conoce muchísimo. Al haber estado tanto tiempo conmigo detrás cuando estábamos entrenando más tiempo aquí en la academia y el último año ha cogido mucha experiencia para poder llevar el barco en solitario a nivel de entrenador".