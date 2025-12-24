Sinner pone en valor rivales como Alcaraz

El italiano, número dos del mundo, subraya que enfrentarse a oponentes fuertes le permite fijarse nuevos objetivos y seguir creciendo temporada tras temporada

Jannik Sinner disfruta de las vacaciones tras un año algo turbulento. El 2025 empezó de forma estable, haciéndose una vez más con el talón de Aquiles de Carlos Alcaraz: el Open de Australia. Después de esto, todo cayó en picado debido a su suspensión de febrero a mayo por positivo en clostebol, aunque eso no le detuvo para acabar el año siendo el número 2 del mundo ni ganando la friolera de 6 títulos, incluyendo Wimbledon.

Jannik Sinner y las rivalidades

En una entrevista con Sky Sports ha hablado, entre otras muchas cosa, de la importancia que tiene en el deporte las rivalidades, apuntando indirectamente a Carlos Alcaraz: ''Las rivalidades son fundamentales. Los oponentes contra los que pierdes o con los que te enfrentas con más frecuencia se convierten en los puntos de referencia más importantes para mejorar y seguir trabajando, para vencerlos o para encontrar la manera de hacer siempre algo diferente. Cuantas más rivalidades haya, más divertido y atractivo será para los espectadores seguir el deporte''.

Sinner ya se prepara psicológicamente para todo lo que viene después de las vacaciones, comenzando por el Open de Australia en el que Alcaraz llegará por primera vez sin Ferrero como entrenador: ''El nivel siempre es más alto y mejorar es fundamental. Si quiere mantener el mismo ranking el año que viene o mejorarlo, tienes que seguir trabajando y exigirte al máximo''. Y por ello ''es fundamental contar siempre con el apoyo de todo el equipo, gente honesta que te diga cuando lo estás haciendo bien, pero también cuando las cosas no van tan bien o necesitas cambiar''.

La Fórmula 1, su placer culpable

Cuando habla de su país natal, no puede evitar llenarlo de elogios: ''Estoy orgulloso de ser italiano. Cuando vivimos tiempos difíciles, sabes que no juegas solo, juegas para toda una nación, un pueblo que te apoya. En Italia hay una enorme pasión por el deporte, no solo por el tenis, sino también por la Fórmula 1 y el fútbol. Hay que estar orgulloso de ello y seguir adelante''.

Precisamente la F1 y los coches es una de sus grandes pasiones, tal y cómo el cuenta: ''El automovilismo es una gran pasión para mí. Me encantan los coches, me encanta la velocidad. Soy muy buen amigo de Kimi Antonelli -piloto de Fórmula 1-, nos gusta hablar de todo. Verlo tan tranquilo y relajado antes de una carrera tan importante es increíble y también una gran fuente de inspiración. Me fascina su rapidez de pensamiento: cuando tienen coches cerca, cuando tienen que adelantar, cuando eligen la mejor estrategia, todo a velocidades increíbles. Es algo que me apasiona de verdad''.