Rafa Nadal deja clara su postura con Carlos Alcaraz: "No es ninguna promesa, es una leyenda de nuestro deporte"

Carlos Alcaraz es una leyenda del tenis y no, esta afirmación no viene de un don nadie, si no que ha sido Rafa Nadal quien ha dejado clara la posición del murciano en la historia

El tenis español vivió durante muchos años con la tranquilidad de tener a Rafa Nadal como uno de los más grandes del mundo. El balear llegó a ganar 22 Grand Slams y es considerado como uno de los tres mejores de la historia. Sin embargo, si algo tiene el deporte es que todos terminan retirándose y en su caso no fue diferente. Nadal colgó la raqueta hace poco más de un año, pero en los estertores de su carrera emergió una figura llamada a sustituirle, tanto que ya está batiendo algunos de sus récord, Carlos Alcaraz, quien acaba de ganar su 7º Grand Slam.

El murciano apenas tiene 22 años, pero de ese tiempo lleva cinco años como una referencia y ahora mismo es el número 1 del mundo. Pese a salir a la sombra de Rafa muy pronto, pronto dio un paso al frente, ganando poco a poco más torneos, y creciendo, tanto que ahora mismo ha dado un paso más, escribiendo su nombre en los libros de historia como el más joven de la historia en cerrar el Grand Slam. Por eso mismo, hasta Nadal a osado calificarlo como lo que es, una leyenda: "Alcaraz no es ninguna promesa, tiene siete Grand Slams. Es una leyenda de nuestro deporte ya. Si vas a grandes jugadores históricos, no hay tantos que hayan ganado siete grandes".

Una buena muestra de lo que expresa el de Manacor es lo que se vivió en el Open de Australia, donde jugó un partido de mucho nivel y remontó a Novak Djokovic en la final, y como expone Nadal, se vio la diferencia de edad, pero cada uno trató de llevar el rendimiento a su máxima expresión con sus armas. De hecho, ha confesado que disfrutó mucho viendo el partido.

No se puede medir época contra otra

Los Alcaraz, Sinner y compañía vienen de unos años dominados por Nadal, Djokovic y Roger Federer, de los cuáles solo queda el serbio en la máxima élite, y a los 38 años cuesta hacer una comparación con el Belgrado. De hecho, queda la duda de si los dos capos actuales podrían pelear con el 'big three' en su mejor momento, algo que Nadal no quiere ni mencionar por la dificultad para medirlo: "Comparar a Alcaraz con el Djokovic actual es como si comparas a Messi de hoy con el que jugaba en el Barcelona o al Cristiano actual con el que jugaba en el Real Madrid. Nunca he dicho ni voy a decir que unos sean mejores que otros. La trayectoria de cada uno lo marcará".