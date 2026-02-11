Rafa Jódar se lleva un golpe de realidad en Dallas

Rafa Jódar sigue dando pasos en su aprendizaje y mientras pelea por entrar al top 100 de la ATP, ha aprendido una lección en el torneo de Dallas, donde volvió a pasar la previa, pero en el cuadro final se ha topado de primeras con el campeón reinante, Dennis Shapovalov

Rafa Jódar está siendo una de las mejores noticias del tenis español en este inicio de 2026. El joven jugador madrileño ha decidido dar el paso al profesionalismo esta campaña, después de estar enrolado en las filas de la Universidad de Virginia, en la NCAA, el año pasado y por ahora las cosas le van bien. Tras dejar su nombre en el Open de Australia, pasando la previa y colándose en la segunda ronda, en el ATP 500 de Dallas ha mantenido ese nivel. De nuevo superó sin excesivos problemas la fase previa, solo que esta vez el sorteo no fue nada benévolo con él.

La suerte quiso en su estreno en el cuadro principal su rival fuera el canadiense Denis Shapovalov, que no pasa por el mejor momento de su carrera, instalado en el puesto 40 de la ATP, pero en esta pista es peligrosísimo, tanto como que es el actual campeón reinante de la competición, además del 7º cabeza de serie. Esto se ha notado mucho en el partido, en el que ha pasado por encima de Jódar sin excesivos problemas, dándole una lección que le servirá de cara a los partidos que afronte en el futuro cercano.

Shapovalov se impuso con claridad en dos sets por 6-1 y 6-2, en apenas una hora y 9 minutos de partido, amargando así el debut de Jodar en un ATP 500 tras conseguir su primera victoria en el circuito en la primera ronda del Open de Australia hace tres semanas. No obstante, esto siguen siendo pasos de gigante en una carrera que apenas acaba de comenzar y que está llamada a ser muy destacada, pues si algo tiene el joven español, es mucho talento. Ahora Shapovalov se enfrentará en octavos de final al estadounidense Aleksandar Kovacevic, número 78 del mundo.

Los favoritos avanzan

En cuanto al resto de candidatos, Alejandro Davidovich, tercer cabeza de serie, ya conoce su rival en octavos, que será el estadounidense Alex Michelsen, quien venció al búlgaro Grigor Dimitrov en un duro partido de tres sets, por 5-7, 6-4 y 6-4 en 2 horas y 5 minutos. Davidovich y Michelsen disputarán su partido de octavos este miércoles.

Además, también superaron la primera ronda los dos primeros cabezas de serie del torneo, Taylor Fritz y Ben Shelton. Fritz superó a su compatriota Marcos Girón con cierto sufrimiento por 6-4, 5-7 y 7-6, mientras que Shelton venció al canadiense Gabriel Diallo por un doble 6-4.