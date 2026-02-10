El tenis español se deja ver en Dallas: buenas sensaciones de Davidovich y Jódar

El tenis español está en buenas manos está semana, pues en el torneo de Dallas tanto Alejandro Davidovich como Rafa Jódar se están dejando ver, ambos con buenas sensaciones en sus primeros partidos

El tenis español pasa por un momento muy dulce principalmente debido a Carlos Alcaraz, sin embargo, cuando el murciano no compite, como es el caso de esta semana, hay muchos más atractivos que permiten disfrutar de miembros de la 'Armada' peleando a lo largo y ancho del mundo, y estos días no son una excepción. El gran foco va a estar en el torneo de Dallas, donde Alejandro Davidovich es uno de los grandes favoritos a la victoria final, además de que Rafa Jódar, la gran promesa patria, también se dejará ver.

Davidovich, tercera cabeza de serie, derrotó este lunes al estadounidense Zachary Svajda en su estreno en este ATP 500, que se juega en pista cubierta, por lo que supone un cambio a lo que están acostumbrados los tenistas en este tramo del año. El malagueño, número 14 del ránking ATP, superó a Svajdapor 6-4 y 7-6(1) en una hora y 34 minutos de partido y se clasifica así a los octavos, en los que se medirá al ganador del cruce entre Alex Michelsen y Grigor Dimitrov, por lo que el nivel de su competencia va a subir exponencialmente. Aunque eso sí, con este resultado iguala lo que hizo en 2025, por lo que de ganar seguiría sumando puntos para el ranking, en el que bordea el top ten.

Este martes se estrenará quien es su gran rival en Dallas, el local Taylor Fritz, actual 7 del ránking ATP y primer cabeza de serie, quien se enfrentará a Marcos Giron. Un poco antes pero también en esta jornada de martes, será el turno del segundo favorito, Ben Shelton, en su caso con un duelo muy complicado ante el canadiense Gabriel Diallo.

Rafa Jódar es más que una promesa

Hacia mucho tiempo que el tenis español no se ilusionaba por un joven y este 2026 parece que hay muchos motivos para hacerlo. Estos motivos tienen nombre y apellidos, los de Rafa Jódar, quien tras dejar muy buenas sensaciones en el Open de Australia sigue dando pasos al frente y se acerca al top 100 de la ATP. Por lo pronto en el torneo de Dallas ha vuelto a pasar la fase previa, superando sin excesivos problemas los dos partidos y ahora quiere más. Eso sí, lo va a tener complicado, pues en primera ronda se va a medir al campeón de 2025 y 40 de la ATP, el canadiense Dennis Shapovalov.