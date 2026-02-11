Novak Djokovic no irá a Doha y retrasa su regreso hasta Indian Wells

El serbio no disputará el ATP de Doha y retrasa su vuelta al circuito. Salvo cambios de planes, reapacerá en el Master 100 de India Wells, previsto para comenzar a principios de marzo

Novak Djokovic ha anunciado su baja definitiva del torneo ATP 500 de Doha, que se disputará la próxima semana. El torneo ha publicado que se tomará unas semanas más de descanso tras su participación en el Open de Australia, en el que quedo subcampeón tras una final de infarto contra Carlos Alcaraz.

Djokovic volverá en el Masters 1000 de Indiana Wells

Si no cambia nada, Djokovic volverá a la acción, si nada cambia, en el Masters 1000 de India Wells que dará el pistoletazo de salida en marzo. Esto significa que el serbio no se las verá en esta ocasión con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. En este torneo, Novak posee el récord de títulos -lo ha ganado 5 veces, empatado con Federer- y donde buscará recuperar el ritmo competitivo.

La razón que han anunciado desde la organización del torneo, Qatar ExxonMobil Open, es una fuerte fatiga. Tras haber alcanzado la final del Abierto de Australia hace apenas unas semanas, el cuerpo de Djokovic parece estar pidiendo un respiro antes de afrontar los grandes retos de marzo. Una forma de priorizar el descanso, jugando menos torneos pero llegar al 100% en los que realmente le importan.

Un torneo conocido

Indian Wells no es un torneo cualquiera para Novak Djokovic. Es, junto a Roger Federer, el máximo ganador histórico del evento con 5 títulos. Sin embargo, su relación con el torneo ha sido una montaña rusa de dominio absoluto y largas ausencias en los últimos años. Es más, hubo una época en la que Nole era prácticamente invencible, consiguiendo su primer título en 2008 y derrotando a Rafa Nadal en 2011 en la final durante su temporada histórica. En 2014, 2015 y 2016 logró un three-peat, algo que nadie más ha hecho en este torneo. En dos de las finales venció a Federer en pleno apogeo del Big 3.

Eso sí, también ha tenido épocas menos buenas, como el periodo post-pandemia. Se perdió tres ediciones seguidas debido a las restricciones de entrada en Estados Unidos al no estar vacunado contra el COVID-19. Esto cortó por completo su racha de competitividad en el torneo. Los últimos años no han sido los mejores, volviendo en 2024 y siendo derrotado por Luca Nardi. En 2025 tampoco fue capaz de superar las rondas intermedias, por lo que aumenta la presión para este año. El próximo 3 de marzo volverá, si nada cambia, a la acción Novak con las pilas cargadas para volver a la conquista del Indian Wells.