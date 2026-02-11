Swiatek y Rybakina empiezan arrasando en Doha

Sin la número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, el WTA 1000 de Doha se abre de par en par y ahora las grandes favoritas son Iga Swiatek y Elena Rybakina, que por ahora están haciéndose notar tras arrasar en primera ronda

La reina del tenis femenino, Aryna Sabalenka, optó por no acudir al WTA 1000 de Doha, lo que ha hecho que el cuadro se abra de par en par, dando opciones al resto de grandes jugadoras. Sin embargo, de todas ellas hay dos que parecen un punto por encima del resto, las número 2 y 3 de la WTA, Iga Swiatek y Elena Rybakina. Pese a que la kazaja está en un nivel brutal tras ganar en Australia, la realidad es que ambas son las grandes favoritas y por lo pronto lo han demostrado, esquivando los problemas en sus debuts para avanzar y dar un paso grande hacia pelear por el título.

El rodillo polaco

Iga Swiatek, primera cabeza de serie, se impuso sin excesivos problemas, en dos sets y por 6-0 y 6-3, a la indonesia Janice Tjen, invitada al torneo, y se clasificó así sin sufrir para la tercera ronda. En su primer partido desde la derrota en cuartos de final del Open de Australia ante la a la postre campeona Rybakina, la polaca cedió solo ocho puntos en el primer set para ganarlo por 6-0. Sacando bien, limitando errores y sin sufrir ante una rival cómoda.

El segundo set fue más reñido, debido a la mejora Tjen, actualmente en el puesto 46 en la clasificación mundial, pero Swiatek rompió el servicio de su rival en el octavo juego y mantuvo su ventaja para cerrar el partido con un 6-3 tras una hora y 9 minutos. Swiatek se enfrentará en octavos de final a Daria Kasatkina, que se impuso por 6-4 y 6-0 a la belga Elise Mertens, cabeza de serie número 16. La polaca lidera el cara a cara con la australiana por 6-1 y ha ganado sus últimos seis encuentros sin ceder un solo set.

Rybakina, de menos a más

Por su parte Rybakina, segunda favorita en Doha, saltó a la pista por primera vez desde que levantó el trofeo en Melbourne, y tras ir perdiendo 4-2 en el segundo set, la número 3 del mundo ganó los cuatro últimos juegos para cerrar con una victoria por 6-2 y 6-4 sobre la china Wang Xinyu en 1 hora y 20 minutos. Es la victoria número 400 de Rybakina y una declaración de intenciones de la que puede ser actualmente la jugadora más en forma del tenis mundial, más aún si tenemos en cuenta la ausencia de Sabalenka esta semana en la capital catarí.