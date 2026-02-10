Darderi desvela qué ha aprendido entrenando con Alcaraz y Sinner: ''Son extraterrestres''

Luciano ya no se conforma con irrumpir en la élite: tras su mejor actuación en Australia, el italiano apunta al top 10 y explica qué ha aprendido de los actuales reyes del tenis, comparándolos incluso con Federer y Nadal

Luciano Darderi está viviendo el mejor momento de su carrera en este arranque de 2026. Se nota que el trabajo que hizo en la pretemporada para adaptarse a las superficies rápidas está dando sus frutos. De hecho, sorprendió en Melbourne llegando a octavos de final, cayendo ante su compatriota Jannik Sinner dándole pelea especialmente en el tercer set que se decidió en un tie-break. Precisamente de él y de Carlos Alcaraz ha hablado, reflexionando sobre las sensaciones de poder jugar contra los dos grandes en la rueda de prensa antes de afrontar el ATP Buenos Aires.

Alcaraz y Sinner, extraterrestres para Darderi

''Alcaraz y Sinner están fuera de la normalidad, no se pueden comparar con el resto. En el US Open perdí con Alcaraz y en Australia perdí con Sinner: creo que ellos dos son los Federer y Nadal de su época, pierden un partido muy raramente'', comenzaba Luciano Darderi. También quiso hablar sobre como son dos perfectos contrincantes para seguir mejorando: ''Personalmente, las veces que he entrenado con ellos siento que mejoras mucho, porque juegan a otra velocidad y entrenan diferente. Yo trato siempre de arreglar entrenamientos con ellos: si puedo ir a entrenar con ellos todas las semanas, lo haría''.

También confesó que con Sinner entrenó ''en pretemporada todo lo que pude'' y que ''juegan a otra velocidad de pelota, son extraterrestres. Los demás, yo creo que puedo jugar contra todos''. También reflexionó como afronta meterse entre los 10 mejores del mundo: ''Para meterte top 10 a veces no solo depende de uno, tienes que no lesionarte, yo el año pasado tuve muchos torneos en los que me retiré y no estuve al 100%: tienes que estar preparado en el momento justo, en el torneo justo, agarrar la racha que te va bien y estirarla hasta que toque''.

La relación con Carlitos

También aprovechó la rueda de prensa para hablar sobre el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, pero dejando claro que ''los jugadores son todos humanos'': ''Con Carlitos tengo una relación un poco más especial porque nos conocemos desde muy chicos, y no ha cambiado nada de hace dos años hasta acá''. También dejó claras las diferencias de tener en el bolsillo muchos premios: ''l aspecto tenístico, cambia mucho cuando entras a la cancha. Cuando entras a la cancha con varios títulos en la buchaca, te respetan diferente, creo. Eso es una buena ventaja para cuando enfrentas jugadores con menor ranking, eso cuenta a favor. También me pasa a mí: cuando me enfrenté a Sinner en Australia, en el tercer set lo respeté demasiado. Hay momentos en los que uno respeta demasiado, te entra ese miedo y esa duda, y eso me pasa ahora a favor y en contra, ambos''.