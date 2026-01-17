Daria Kasatkina estrena pasaporte australiano y busca empezar de cero en Melbourne

La actual número 48 del ranking llega al Open de Australia con una nueva identidad y la mente despejada. La tenista ha jugado recientemente la bandera australiana, dejando atrás un 2025 difícil marcado por la depresión, afrontando esta temporada con ilusión

El 2025 no ha fue un año fácil en la carrera de Daria Kasatkina, con cambios drásticos en su vida que la llevaron a tomar una decisión difícil al final de la temporada. El cambio de nacionalidad, los resultados deportivos irregulares y el agotamiento mental la hicieron acabar el curso de forma abrupta, tal y como ella explicó: ''La verdad es que me he topado con un muro y no puedo continuar. Necesito un descanso de la rutina, las maletas, la presión y el calendario exigente. Mental y emocionalmente estoy al límite''.

Kasatkina vuelve con más fuerza que nunca

Año nuevo, vida nueva. Y nunca mejor dicho, ya que Daria Kasatkina además volver con las pilas cargadas tras un merecido parón, vuelve también estrenando nacionalidad. A principios del pasado año comenzó a competir oficialmente bajo la bandera de Australia. La tenista, nacida en Rusia, tomó esta decisión tras años de distanciamiento con las políticas de su país de origen, especialmente a las que se referían a la comunidad LGTBI+ y el conflicto con Ucrania.

Aunque no ha sido un proceso fácil debido a los trámites de residencia y la imposibilidad de ver a sus padres durante años. En el Media Day previo al inicio del Open de Australia, la ya compatriota del país anfitrión habló sobre el ''año extraño'' que ha pasado y como afronta el primer Grand Slam del año: ''Estoy en un mejor lugar que donde estaba a finales de año, eso seguro. Lo más importante es que estoy bien mentalmente, mucho mejor. Eso es lo más importante, a final de la temporada pasada no me encontraba bien, fueron momentos muy difíciles [...] Lo más importante para mí es que ahora solo tengo que hablar de tenis''.

La nacionalidad australiana y las críticas en redes

Sobre ser australiana, asegura que ''ni siquiera puedo describir lo que significa, no se trata solo del pasaporte. Se trata de la aceptación, digamos''. Kasatkina no puede estar ''más orgullosa y agradecida'' de ser ''completamente australiana'' asegundando que no sabe si alguna vez podrá ''devolver la misma cantidad de amor que me ha entregado este país, es super especial''. De hecho, cree que las Antípodas es ''un lugar ideal para vivir y criar a tus hijos'' asegurando que se siente ''una afortunada de representar a este país''.

También ha dedicado un breve espacio a hablar sobre las críticas en redes sociales después de que sectores nacionalistas y políticos rusos la calificaron de ''traidora'' por elegir a otro país tras haber ganado la Billie Jean King Cup con Rusia en 2021. También recibió comentarios desafortunados en relación a su temporada irregular, siendo Kasatkina clara con lo que ha hecho para no seguir haciéndose sangre: ''Todo lo que puedo hacer es cerrar mi sección de comentarios en redes sociales y mensajes directos, no me preocupa. Desafortunadamente, sé que seguirá pasando, seguirán acosándome en Internet, incluso a veces los propios periodistas lo hacen con algunas declaraciones poco respetuosas. Al final del día lo que quieres es cortar con esto por completo, olvidarte de las redes sociales, tiendes a no usarlo. ¿Y por qué tengo que cortar con algo por culpa de otras personas? Pues no lo sé, pero tengo que hacerlo''.