Mirra Andreeva arrasa en Adelaida y apunta su nombre para el Open de Australia

Tras un complicado final de 2025, Mirra Andreeva se ha presentado en sociedad en este inicio de 2026, arrasando en Adelaida para dejar claro va a ser un nombre a tener muy en cuenta en el Open de Australia

El tenis femenino está en pleno cambio generacional, pues pese a que las grandes estrellas son en su mayoría muy jóvenes, como Iga Swiatek o Coco Gauff, e incluso Aryna Sabalenka apenas suma 27 años, está llegando poco a poco jugadoras con un potencial infinito y que apenas son adolescentes. El gran exponente de esta generación es Mirra Andreeva, que ya es una vieja conocida del circuito, pues lleva años peleando por grandes torneos, pero apenas tiene 18 años. La rusa demostró el curso pasado que estaba para grandes cosas, sin embargo, acabó la campaña con muchas dudas, pero este 2026 ha comenzado muy bien, logrando con mucha solvencia el título en Adelaida, batiendo a otro joven valor como Victoria Mboko.

La rusa no dio opción a la canadiense y conquistó el torneo previo al Open de Australia tras vencer en la final por un contundente 6-3 y 6-1. La pupila de Conchita Martínez tardó 64 minutos en conquistar el cuarto título de su carrera impulsada por un intenso ritmo que la llevó a apuntarse doce de los últimos trece juegos disputados, consiguiendo su primer trofeo de categoría 500 tras uno 250 y dos WTA 1000 en Indian Wells y Dubai, que la impulsan al puesto 7 del ránking WTA. Ahora Andreeva afronta el primer grande del año como una de las grandes favoritas, aunque por lo pronto va a por la primera ronda, que disputará el lunes ante Donna Vekic.

Cocciaretto sorprende en Hobart

Si la victoria de Andreeva en Adelaida se podía esperar, sorprende mucho más la de la otra gran protagonista de la semana en el otro evento importante, el de Hobart. Allí la ganadora ha sido la italiana Elisabetta Cocciaretto, que ha conseguido el segundo título de su carrera al vencer en la final del torneo a la estadounidense Iva Jovic, tercera cabeza de serie, por un doble 6-4, en una hora y 38 minutos. La transalpina consiguió por fin el trofeo de este evento que se le escapó en el 2024, cuando perdió en la final contra la norteamericana Lauren Davis.

La italiana, que solo contaba con título del torneo de Lausana hace dos temporadas, se convirtió en la cuarta jugadora procedente de la fase previa que consigue imponerse en el evento y da un gran paso este curso. Cocciaretto, ahora ubicada en el puesto 80 del ránking femenino, controló a su rival, con 18 años la más joven del top 100, que pese a esta derrota muy pronto va a estar en las grandes noches del tenis femenino.