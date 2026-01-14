Pleno femenino español en la previa del Open de Australia

El tenis femenino español está de enhorabuena después de que Marina Bassols y Guiomar Maristany hayan superado la segunda ronda de la fase previa del Open de Australia

La previa del Open de Australia en categoría femenina había comenzado muy mal para los intereses españoles, al punto de que de las seis participantes que comenzaron, solo dos pasaron del estreno, Guiomar Maristany y Marina Bassols. Sin embargo, una vez que pasaron de ese escollo no hay quien las pare, pues también han superado la segunda ronda y están a un solo partido de colarse en el cuadro final de este primer grande del año, una oportunidad de oro para dos jugadoras que ni mucho menos estaban entre las favoritas para lograr uno de los huecos que están en juego.

La sorpresa agradable de la previa

Guiomar Maristany tenía un duelo muy complicado ante la rusa Tatiana Prozorova, en lo que era una buena oportunidad para seguir avanzando, pero a la vez un caramelo envenenado. La de Barcelona tenía sobre sus hombres mantener en alto el nombre del tenis español y comenzó arrasando a su rival. Tanto que después de un primer set casi perfecto en el que no estaba concediendo opción alguna, dominando con el saque y apretando al resto, se pudo por delante con un 6-2 que dejaba poco a la imaginación. Sin embargo, no pudo mantener ese nivel y tan pronto como logró la ventaja, se esfumó, pues su rival le devolvió el golpe en el más estricto sentido de la palabra, con otro 6-2, dejando todo para la tercera y definitiva manga.

Si los dos primeros sets habían sido un festival de quiebres, este último todo lo contrario. Las dos jugadoras sacaron a un nivel excelso y al final todo llegó donde estaba encaminado, al tiebreak. En el desempate, tras muchas idas y venidas, fue la jugadora catalana quien logró cerrarlo de forma agónica, por 10-8 y logrando el paso a la siguiente ronda. Ahora se jugará un puesto en el cuadro final ante la estadounidense Elvina Kalieva.

Marina Bassols sobrevive

Marina Bassols tenía un duelo muy duro ante la bielorrusa Iryna Shymanovich, quien de inicio salió mucho mejor que la catalana. Los cuatro primeros juego cayeron de su lado, sin embargo, ahí la española reaccionó, consiguiendo los tres siguientes, pero no logró aprovechar la oportunidad para empatar, lo que empujó a su rival hasta el 5-3, cuando de nuevo Bassols reaccionó y, ahí, sí, puso el cinco iguales y desde ese momento entró en combustión y terminó ganando el set por 7-5. Este golpe de efecto de remontar cuando estaba contra las cuerdas la aupó y en la segunda manga fue imparable para su rival, que vio como le pasaban por encima hasta el 6-1 con el que remató su presencia en la siguiente ronda.