Jódar, Landaluce y Llamas no fallan: Pleno español en la previa del Open de Australia

El tenis español tiene motivos para celebrar en el Open de Australia, donde tras las dudas de la primera jornada, en la segunda todo han sido buenas noticias en el cuadro masculino, donde Rafa Jódar, Martín Landaluce y Pablo Llamas han ganado sus partidos

Día para celebrar de los jugadores españoles que están participando en la previa del Open de Australia. Al igual que la primera jornadas, todos los jugadores masculinos que tomaban parte en la 'qualy' del primer Grand Slam del año han avanzado de ronda, por lo que están a dos partidos de entrar al cuadro final. Mientras Roberto Carballés y Dani Mérida lograron muy buenas victorias el lunes, ahora ha sido el turno de las dos grandes promesas del tenis patrio, Rafa Jódar y Martín Landaluce y de Pablo Llamas, quienes no han tenido el más mínimo problema para superar sus debuts y siguen aspirando muy alto.

Rafa Jódar y Martín Landaluce, dos martillos

Rafa Jódar llega a Melbourne después de dejar una imagen inmejorable en el Challenger de Canberra, donde llegó a la gran final y solo otra gran promesa como el belga Alexandr Blockx le apartó del triunfo. Sin embargo, el estado de forma del madrileño es muy bueno y por eso no sorprende que entre de lleno en las quinielas para estar en el cuadro final. Por lo pronto se ha estrenado con una muy cómoda victoria ante el local Li Tu, invitado a esta fase y que no ha opuesto resistencia, cediendo en dos sets por 6-2 y 6-1. El siguiente paso de Jódar será un hueso duro como el luxemburgués Chris Rodesh.

Por su parte, Martín Landaluce, quien debutó hace 12 meses en el cuadro final de un grande después de superar esta previa, tenía un duro escollo en la figura del taiwanés Tseng Chun-hsin, 10º favorito, pero tampoco le ha dado opción alguna. En un partido muy serio, decidido en sets corridos, se ha llevado la victoria por 7-5 y 6-3 y ahora se enfrentará al italiano Stefano Travaglia.

El sufrimiento de Pablo Llamas tiene premio

El tercero de los jugadores patrios en liza este martes era el jerezano Pablo Llamas, en su caso con un duelo muy duro contra el suizo Henry Bernet, quien lo ha llevado al límite. Después de que el helvético ganara el primer set por 6-3 y cuando parecía que el andaluz estaba rendido, comenzó a mejorar y con un gran quiebre en el segundo set le devolvió el marcador, dejando todo para la tercera manga. En ella reinó la igualdad hasta que en el tiebreak fue Llamas quien cerró el partido. Eso sí, ahora el nivel sigue subiendo pues se va a enfrentar a una de las joyas del tenis mundial, el hongkonés Coleman Wong.