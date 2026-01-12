Roberto Carballés, Dani Mérida y Guiomar Maristany salvan el honor del tenis español en la previa del Open de Australia

Día duro para el tenis español en la previa del Open de Australia, donde las victorias de Dani Mérida, Roberto Carballés y Guiomar Maristany han venido acompañas de las derrotas de Nuria Párrizas, Kaitlin Quevedo y Aliona Bolsova

El tenis español no ha tenido ni mucho menos su mejor estreno en la previa del Open de Australia, pues este lunes, primer día de competición en Melbourne, no han ido nada bien las cosas ya que de los seis representantes que han tomado parte entre el cuadro masculino y el femenino, tan solo la mitad han sido capaces de avanzar de ronda y quedarse a dos victorias del cuadro final del primer grande del año. Mientras entre los hombres se ha conseguido un pleno gracias a Roberto Carballés y Dani Mérida, en las féminas, solo Guiomar Maristany ha cerrado su estreno con triunfo. Aunque el martes quedan varios tenistas por debutar en ambos géneros.

En el cuadro masculino los dos que saltaban a la pista este lunes han cumplido. Para empezar Roberto Carballés, quien tenía un debut duro ante Arthur Bouquier, pero ha hecho valer su puesto de 16º favorito, cerrando el partido en dos sets por un doble 6-2. Más ha sufrido Dani Mérida, un joven duro y peleón con ganas de dejarse ver, que se estrenaba frente al británico Oliver Crawford, quien le ha obligado a jugar tres sets, pero no le ha impedido ganar por 6-3, 2-6 y 6-3. Este martes no se detiene la activa y será el turno de los dos jóvenes más prometedores del tenis patrio, Rafa Jódar y Martín Landaluce, además de Pablo Llamas.

La sorpresa, Guiomar Maristany; el drama, Kaitlin Quevedo

En lo que se refiere al cuadro femenino, la gran esperanza era Kaitlin Quevedo, española nacida en Florida que era la 30ª cabeza de serie y una de las que entraban en las quinielas para entrar al cuadro final. El problema era su rival, la rusa Anastasia Gasanova, que se ha impuesto con mucha solvencia, en dos sets, por 7-6 y 6-3, dejando en nada las opciones de Quevedo. También cedieron Aliona Bolsova, en su caso peleando hasta los tres sets contra Lucia Bronzetti, por 6-0, 6-7 y 6-1; Andrea Lázaro, en dos sets ante Tatiana Prozorova, 6-2 y 6-4; al igual que Nuria Párrizas, 6-3 y 6-2 ante Marina Stakusic.

La única jugadora nacional que ha conseguido avanzar de ronda es Guiomar Maristany y eso que en su caso tenía una oponente durísima, tanto como que la egipcia Mayar Sherif era la 3ª cabeza de serie, sin embargo, después de dos sets, decididos por 6-4 y 6-3, la victoria ha ido para la de Barcelona. De cara a este martes quedan por debutar Leyre Romero, 29ª favorita; y Marina Bassols.