Roddick señala el límite físico de Djokovic: ''Dudo que alguien a los 38 años pueda entrenar al máximo''

El extenista ha puesto el foco en el gran interrogante que rodea al serbio de cara a la próxima temporada: su físico

El primer evento de la temporada ya está a la vuelta de la esquina, con el Open de Australia del 18 de enero al 1 de febrero. Y Novak Djokovik podría no llegar del todo listo físicamente, o eso es lo que opina el extenista Andy Roddick. El estadounidense se muestra escéptico ante las posibilidades de que el tenista servio consiga Grand Slam número 25.

Roddick habla sobre el estado físico de Djkovic

La carrera este año ha sido prácticamente de resistencia, finalizando el número 4 debido a una lesión que le impidió despedirse de la temporada. Incluso consiguió superar al ya retirado Rafa Nadal al ganar su victoria 411 en torneos ATP Masters 1000, siendo el jugador con más triunfos en esta categoría. También se llevó su título ATP 100 y 101 en el Gonet Geneva Open, convirtiéndose en el tercer jugador en la historia en llegar al centenar tras Jimmy Connors y Roger Federer.

Aunque la edad es un número, es cierto que no ha podido asustar a la nueva generación a la que aún no le pesan los años y que se encuentra en lo más alto del tenis actual: Carlos Alcaraz y Janik Sinner. Sobre esto mismo ha hablado Andy Roddick en su podcast: ''¿Podrá entrenar en 2026 como lo hizo en sus mejores años? Porque en 2025 no pudo, y él mismo lo admitió. No sé si podrá seguir entrenando como antes, como antes. Dudo que alguien a los 38 años pueda entrenar al máximo. Y si no puede, ¿cómo va a soportar su cuerpo todo el esfuerzo requerido en dos semanas agotadoras de Grand Slams? En tres sets ganados. Este año la respuesta fue no. Él mismo lo admitió''.

Su cuerpo, su límite

''Dijo que no sabe si su cuerpo lo aguantará. Que cuando llegue a las semifinales de un Grand Slam, no sabe si podrá ganar si su cuerpo ya está agotado. Esa es la pregunta más importante de esta conversación'', comentaba haciendo alusión a que los años pasan y que físicamente no puede competir al mismo nivel que otros tenistas con 15 años menos.

En el programa también se encontraba el periodista John Wertheim, que opinaba que. ''A Novak le encantan los desafíos. Su entorno también lo dice. Creo que los mejores siempre encuentran algo que los motive. Creo que ahora a Djokovic le intriga el desafío: '¿Puedo superar el tiempo?'. Creo que esa será su motivación''. Por ahora la ambición de Djokovic es recuperarse bien de la lesión en el hombro que le obligó a retirarse de las ATP Finals y planificar el 2026 con un enfoque renovado en cuanto a la salud física se refiere.