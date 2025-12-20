Nadia Petrova analiza a Djokovic: ''Cada año que pase será más difícil para él''

La extenista rusa habló sobre el serbio que quiere prolongar su carrera al menos hasta los Juegos Olímpicos de 2028

Novak Djokovic es el único miembro del Big Three que formaba junto a Rafa Nadal y Roger Federer que continúa a día de hoy estando en activo. Al serbio le quedan unos meses para cumplir los 39 años, pero ya tiene la vista puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles que se celebraran en 2028. La extenista Nadia Petrova ha hablado sobre la resistencia del de Belgrado, sorprendida por su resistencia.

Nadia Petrova, sorprendida con Djokovic

La rusa alcanzó el puesto 3 del ranking tanto en individuales como en dobles, ganando 13 títulos de la WTA en individuales y 24 en dobles. La también medallista en los Juegos Olímpicos de Londres ha comentado lo siguiente en Šampionat: ''Esos Juegos todavía están muy lejos. Ya ganó el oro en los anteriores, y sinceramente no entiendo por qué quiere jugar también en los siguientes''.

Una temporada difícil

2025 ha sido un año que ha dejado con mal sabor de boca a muchos aficionados. Sí, Djokovic consiguió hacerse con dos títulos, el de Ginebra y Atenas además de alcanzar las semifinales en los Gran Slams. Unos resultados a simple vista muy positivo con un récord de 39 victorias y 11 derrotas individuales, terminando el año en una aliviada cuarta posición tan solo superado por Zverev y los casi inalcanzables Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Pero por otro lado, ha estado marcada por las lesiones y la falta de títulos importantes, con su peor temporada en cuanto a victorias en un año.

Petrova precisamente ha hablado de los tenistas que ahora mismo se están repartiendo todos los premios: ''Ha jugado grandes partidos este año, pero físicamente ha estado por detrás de Alcaraz y Sinner. Y cada año que pase será más difícil para él''. Eso sí, aclara que ''sería fantástico que ganara su 25º Grand Slam y cerrara su carrera de una manera fenomenal. Ama el tenis y solo él sabe hasta cuándo puede seguir jugando'', que llegaría a Los Ángeles con 41 años.

Los tenistas que quieren competir con Sinner y Alcaraz

''Me gusta mucho como juega Ben Shelton. Entró en el top ten este año y espero que siga mejorando. Tampoco descartaría a De Miñaur, es un gran jugador y podría llegar a una gran final'', comentaba Petrova sobre el australiano que viene pisando fuerte. ''Está Bublik, que si tiene ganas puede vencer a cualquiera. Y, por supuesto, Daniil Medvedev. Ya ganó un Grand Slam y llegó a una final. Tiene nuevo entrenador y sin duda puede dar mucho más'', continuaba analizando el panorama actual. Ahora solo queda esperar hasta el próximo mes de enero, desde el 12 de ese mes hasta el 1 de febrero de 2026.