Marcos Baghdatis elige a Djokovic: ''Nunca me sentí así con Nadal ni con Federer''

El extenista ha mostrado su admiración por el cuarto del ranking de la ATP, asegurando que si estuviese en su lugar él tampoco se retiraría

A principios de noviembre, Novak Djokovic anunció que se iba a tomar un descanso debido a múltiples problemas físicos, incluida una lesión en el hombro. En sus propias palabras, planeaba ''reconstruir su cuerpo'' para volver con más fuerza el próximo año. Con un regreso previsto para el próximo año, el serbio a sus 38 años ha manifestado que su deseo de competir sigue intacto, a pesar de que en este momento de su vida se permite disfrutar del tenis sin la presión constante de ganar.

Marcos Baghdatis ha querido mostrar su admiración hacia el que fue uno de los Big Three, a pesar de que ''año tras año las posibilidades son menores'' en una entrevista con Tennis 365, teniendo en cuenta que ''sigue entre los cinco mejores jugadores del mundo, sigue compitiendo con los dos mejores, incluso con los tres mejores''.

Baghdatis, fascinado con Djokovic

El chipriota lo tiene claro: ''Sigue ahí, pero... ¿cuánto tiempo más? Creo que eso solo depende de él, sobretodo de su mentalidad, de si sigue disfrutando y jugando a ese nivel. Si yo estuviera en su lugar, yo tampoco me retiraría, pero todo depende de él. Todo cada vez será más complicado''.

Los recuerdos de una victoria que nunca llegó

Baghdatis ha jugado en 8 ocasiones con Novak Djokovic, al cuál no ha logrado derrotar en ninguna de ellas. El más memorable para los espectadores quizá fue Wimbledon 2007, donde el serbio ganó un partido para el recuerdo que duró cinco horas. Sobre estos encuentros, Marcos recuerda: ''Siempre que jugaba contra Novak, los partidos eran muy igualados, esa es mi opinión. Quizá me equivoque, pero eso es lo que recuerdo''.

Para su protagonista, el más especial fue el de India Wells 2015, uno de los últimos encuentros que jugaron juntos antes de que se retirara en el 2019: ''Una vez me dio una buena paliza, en Indian Wells. Fue un 6-1, 6-3. Salí de la pista y sentí que me había dado una lección. Nunca me sentí así con ningún otro jugador. Nunca me sentí así ni con Roger ni con Rafa, incluso cuando era más joven y jugaba contra Roger, siempre pensaba: ‘La próxima vez puedo ganarle’. Siempre lo sentí, pero con Novak fue... no tuve esa sensación, sobre todo después de ese partido''.

Pero probablemente uno de los más ajustados para ambos tenistas fue en los cuartos de final de ATP de Basilea de 2011, en un partido que se fue a tres sets y duró poco más de 100 minutos. Disputado en noviembre, Baghdatis logro tomar la delantera y ganó el primer sets, que obligó a Djokovic a remontar para asegurar su lugar en las semifinales. El de Belgrado cayó en la siguiente ronda ante el japonés Kei Nishikori, siendo considerada una de sus mejores temporadas con 70 victorias y solo 6 derrotas. Ese año se llevó tres de los cuatro Grand Slam, el número 1 del ranking de la ATP y el premio psicológico de ganar en los 6 partidos que jugaron esa campaña a Rafa Nadal y solo perder un partido de los cuatro ante Roger Federer.