Djokovic vuelve a ser candidato para un nuevo 'Big Three'

El serbio no piensa retirarse sin su broche deseado y ese parece ser un Grand Slam. Cuando la mayoría lo ven ya como algo muy complicado, ha salido a la palestra un defensor del tenista balcánico

El tenis va despidiendo un nuevo curso y son muchas las voces que se atreven a hacer balance de lo que ha sido el año y las más valientes incluso hacen predicciones sobre el futuro del circuito ATP.

Está claro que la rivalidad Carlos Alcaraz y Jannik Sinner es bonita, pero también le empieza a cansar a más de uno ya. Ni Alexander Zverev ni Djokovic les han podido hacer frente en esa lucha por ser el número uno del mundo.

Y mientras llega y no ese tercer tenista capaz de conformar un nuevo 'Big Three', Sergiy Stakhovsky, en palabras a BTU, ha roto una lanza en favor del tenista balcánico de cara a 2026: "Novak tiene todas las posibilidades del mundo de volver a ganar un Grand Slam. Yo pienso que tiene más posibilidades de ganar un Slam que Zverev. Este año alcanzó cuatro semifinales y creo que puede ganar en cualquier sitio. Su excelente currículum en Australia le otorga muchísimos motivos para pensar en cómo afrontar este torneo".

Y en este sentido, cree que su trabajo de la pista le ayudará a romper todos los récords que se proponga en cuanto a la edad: "¿Le motiva la longevidad de otros jugadores? La suya es una historia única. Habla a las claras de su actitud con respecto a su cuerpo, cómo se cuida a través de la dieta, ejercicios, psicología... eso le da una flexibilidad envidiable, incluso con 38 años. La pregunta es si su cuerpo puede mantener eso. Djokovic siempre ha jugado de manera defensiva. En su mente piensa: 'No voy a cometer errores, quizás dos por partido. Si conectas 40 golpes ganadores, adelante; si conectas 40 golpes ganadores y 48 errores, te voy a ganar'. Sin embargo, ahora ha aparecido una nueva generación, diferente a las que él estaba acostumbrado. Ha encontrado la motivación durante dos años, adaptándose a los nuevos jugadores: si su salud y su motivación lo permiten, le veo ganando un nuevo Slam".

Y aunque el primer Grand Slam de la nueva temporada comenzará en menos de un mes (12 de enero), el tenista balcánico continúa preparándose en silencio y sin dejarse ver.

Greg Rsedski también lo cree

Al igual que Sergiy Stakhovsky, el que fuese nº4 del mundo, Greg Rusedski, también cree que Djokovic sigue vivo en el circuito. Y así de claro lo recalcó en una entrevista en tennisuptodate.com: "¿Puede vencer a cinco sets a Alcaraz y Sinner? Posiblemente, no, pero si disfruta del desafío y sigue siendo competitivo, ¿por qué no debería seguir? Creo que su gran decepción fue perder en Australia ante Zverev por lesión, después de ganar a Alcaraz. Va a necesitar cierta dosis de fortuna para conseguir sumar otro Grand Slam, pero creo que podría hacerlo en Wimbledon".