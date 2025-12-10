Marcos Baghdatis critica las protestas sobre el calendario: ''No soporto sus quejas''

El extenista habla sobre las quejas constantes de los tenistas sobre la longitud del calendario, que han salido a la palestra en los últimos meses

El debate sobre la longitud del calendario es una de las quejas más sabidas del mundo del tenis. Las quejas de los tenistas como Carlos Alcaraz o Iga Swiatek giran al rededor de la sobrecarga de partidos y la falta de descanso para los jugadores. Muchos jugadores argumentan que es demasiado exigente, solapándose torneos con poco tiempo de recuperación aumentando el riesgo de lesiones. Marcos Baghdatis, uno de los jugadores destacados de la última década, ha hablado sin piedad sobre esta polémica que parece no tener fin.

Marco Baghdatis, sobre el calendario

El debate fue más allá con voces como Jannik Sinner y Novak Djokovic que hablaron sobre la contradicción de que Carlos Alcaraz participe en partidos de exhibición fuera de los torneos oficiales. No obstante, Baghdatis le da la razón sobre que el tenis ha evolucionado y que el tiempo de descanso puede llevar a sobrecargas: ''Sí, realmente pienso que el calendario es un problema. Lleva tiempo siéndolo, pero odio que los jugadores se quejen sobre eso'', declaraba en una entrevista con Tennis365.

Lo que realmente critica Baghdatis es la forma en la que realizan estas: ''El motivo por el que no soporto sus quejas no se debe a ellas mismas, sino a que tienen una unión, una asociación, que actualmente es la PTPA, que está ahí y que lucha por ellos. Las voces de los jugadores son muy fuertes, y por eso pueden ir a la PTPA, hablar con ellos y encontrar formas de mejorar las cosas''.

''En nuestra época no teníamos esa asociación: podríamos habernos quejado todo lo que quisiéramos que nadie nos escuchaba. Ahora, sin embargo, sí la tienen. Ahí es donde no entiendo a los jugadores. Tienen una unión creada por algunos tenistas, nombres como Novak Djokovic o Vasek Pospisil, y a través de ellos la posibilidad de negociar con los torneos. Sin embargo, no la utilizan, solo se quejan a través de la prensa, de entrevistas y todo eso. Lo encuentro extraño. Cuando un jugador se queja, pienso: 'Vale, puedes cambiar las cosas. Está en tus manos. No está en manos de los torneos o del circuito, sino en las tuyas. Por qué no lo haces?' Eso es lo que pienso'', aclaraba su opinión Baghdatis.

El chipriota fue conocido por su estilo de juego agresivo, con una carrera marcada por un pico de rendimiento a mediados de la década de los 2000. Se retiró del circuito profesional en 2019 después de jugar su último torneo en Wimblendon. Tras el retiro, se ha sumido en el entrenamiento trabajando con tenistas como Elina Svitolina.