La mayor protesta del tenis llega en 2025 con un sinfín de retiradas

Las lesiones físicas y mentales han provocado que muchos partidos hayan acabado con victoria por retirada del rival antes de que finalice el partido. Carlos Alcaraz es uno de los que aguantó hasta el final durante todo el año

Cuando la polémica sobre el duro calendario del tenis está más candente que nunca, han salido unos datos a la luz que evidencian que algo debe cambiar para mejorarlo. Y es que, en 2025, el porcentaje de retiradas durante un partido ha subido con creces respecto al de años anteriores. Sin ir más lejos, se ha batido el récord en cuanto a victorias por abandono del rival.

A veces por dolencias físicas y otras por cansancio mental, han sido muchos los tenistas que han levantado la mano y han dado por concluido su partido antes de tiempo. Concretamente, un 4,8% de todos los partidos disputados en el circuito ATP este 2025 han terminado con retirada de alguno de sus contendientes.

Desde que en 1990 se estableciera un calendario similar al actual, la cifra más alta estaba en 4,3%, que se había dado en 2014, 2009 y 2008.

Atrás quedan imágenes para la historia como la retirada de Sinner en Cincinnati, como consecuencia de un virus que le impidió completar la final con Carlos Alcaraz, que le había endosado un rosco en la primera manga.

Otro de los abandonos más célebres de la temporada fue el protagonizado por Novak Djokovic en el Open de Australia. Tras remontarle al propio Carlos Alcaraz en cuartos de final pese a estar lesionado, aguantó como pudo en el torneo y empezó las semifinales ante Alexander Zverev. Pero el balcánico sólo duró de pie un set, el que perdió en el tie-break antes de comunicar que se retiraba. Una decisión que le costó un abucheo multitudinario.

Cincinatti dejó las retiradas más llamativas del año

También muy llamativa fue la imagen que dejó Zverev este año en Cincinnati. El tenista germano aguantó estoicamente como pudo para no romper el espectáculo, pero puso en juego claramente su salud. Cabe recordar que el alemán es diabético y soportó el cansancio ante Carlos Alcaraz.

Fue en el segundo set, después de perder el primero, cuando se llegó a sentar en la valla y el árbitro, el francés Renaud Lichtenstein, le preguntó: “¿Estás bien?”. Dijo que sí, pero, en el siguiente descanso, Alexander se tiró en la silla y pidió el tiempo médico.

En dicho certamen, otras dos imágenes quedaron para el recuerdo. En primer lugar, la del francés Rinderknech, quien se desplomó cuando fue a secarse el sudor con una toalla y no pudo seguir su partido contra Felix Auger-Aliassime. Y la otra, la de Comesaña vomitando en su duelo con Opelka.

Carlos Alcaraz, uno de los más fuerte de todos

Si 2025 ha sido su mejor año ha sido por algo. Y es que Carlos Alcaraz ha sabido muy bien dónde estaban sus límites. Y buena prueba de ello es que ha completado todos sus partidos y no se ha retirado nunca por lesión en este último curso. Eso sí, ha arriesgado tanto la máquina que le ha impedido seguir con su hoja de ruta planificada en más de una ocasión esta campaña. Sin ir más lejos, su lesión en las ATP Finals le impidió disputar las Finales de la Copa Davis con España.