El premio al Tenista Revelación del Año tiene nombre y apellido

El monesgasco Valentin Vacherot ha sido el elegido por delante de otros como Jack Draper, Fonseca y Mensik

Se cierra el 2025 y con ello en el tenis van entregándose ciertos títulos honoríficos. El último en recibirlo ha sido Valentin Vacherot, quien ha sido galardonado con el premio al Tenista Revelación de 2025. No lo tenía fácil el monegasco, puesto que este curso han salido a la palestra varios desconocidos.

Sin duda, su subida en el ránking descomunal gracias a su Masters 1000 de Shanghái conseguido frente a su primo Arthur Rinderknech ha hecho que la balanza se decante hacia él. Compitió por este premio con Jack Draper, Joao Fonseca y Jakub Mensik, pero el veredicto de los 29 jugadores que han sido números uno ATP, el ya llamado "Club de los N1", cayó a su favor.

Los primos se apuntan al Open de Australia juntos

Una de las anécdotas por las que se recordará el 2025 en el mundo del tenis será por la final vivida entre dos primos de la ATP. Algo insólito y que ocurrió en el Masters 1000 de Shanghái, donde Valentin Vacherot y Arthur Rinderknech se cargaron a quienes se les puso por delante para citarse en la final y darles a su familia un momento único e inolvidable.

Ahora, el monegasco y el francés han decidido jugar juntos en el dobles del Open de Australia 2026. No será la primera vez que lo hagan, ya que hasta en tres ocasiones lo hicieron anteriormente: Masters 1000 de Montecarlo de 2024 y 2025 y en un ITF de Túnez en 2017. Eso sí, será la primera vez que compitan juntos en un Grand Slam.

Carlos Alcaraz, el otro gran premiado

El tenista español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, ha sido premiado por sus compañeros como el ganador del Premio Stefan Edberg a la Deportividad 2025 que destaca el comportamiento ejemplar del jugador dentro y fuera de la pista.El murciano recibe esta distinción por segunda vez en su carrera. Ya lo hizo en el 2023 y ahora vuelve a ser reconocido por su deportividad en una temporada que culminó como número uno del mundo con ocho torneos ganados, entre ellos dos del Grand Slam.

Uno de los gestos deportivos más relevantes del español este curso fue en Roland Garros cuando concedió un punto al estadounidense Ben Shelton, en el duelo de cuarta ronda. El murciano llegó a conectar una volea que pareció correcto y que cayó de su lado. Sin embargo, el ganador de seis grandes reconoció ante el juez de silla haber soltado la raqueta y que la bola contactó con ella cuando no la tenía sujeta por su mano. Según la normativa, el punto era para su rival.

El canadiense Felix Auger Aliassime y el búlgaro Grigor Dimitrov y el noruego Casper Ruud también estaban nominados a este premio a este premio que reconoce el juego limpio mediante votación de la Asociación de periodistas de tenis (ITWA) junto a los votos de un grupo de veintinueve jugadores que alcanzaron alguna vez el número uno del mundo.

Edberg ganó este premio en cinco ocasiones y dio nombre al galardón desde 1996. Desde 2004 al 2021 Roger Federer y Rafael Nadal se repartieron esta distinción. El suizo lo ganó en trece y el español en cinco.