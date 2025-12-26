La descripción de Nadal sobre Alcaraz y Sinner que puede traer cola

El manacorí no se ha decantado por ninguno de los dos, pero los elogios al italiano han sido mucho más generosos

Un año y poco después de su retirada, Rafa Nadal ha vuelto a 'desnudarse' para comentar cómo está llevando su día a día alejado de las pistas y, al mismo tiempo, analizar todo lo que acontece en un circuito ATP al que sigue de cerca por su pasión incondicional al tenis.

Ha sido en el diario As donde se ha desahogado sobre su estado actual y donde ha repasado lo que se ha vivido en el circuito masculino este año 2025. Y ha sido en este apartado donde ha tenido que describir a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner cuando le han preguntado con cuál de ellos se identificaría más. Y su respuesta puede traer cola, porque el manacorí ha sido más generoso precisamente con el italiano.

"Son tenistas distintos a lo que fui yo. Carlos, quizás, sea más impredecible y divertido, puesto que es más aleatorio, firma más fallos, en ocasiones hace puntos más espectaculares y no sigue siempre el mismo patrón de juego. Jannik es más centrado, más metódico y, además, añade cosas poco a poco, lo que le hace ser tan sólido y perder tan pocos partidos", ha recalcado el balear.

Y, quizás porque sabía que había repartido de manera desigual, Nadal hizo un segundo alegado para alabar al murciano también: "Me resulta curioso cuando dicen que es disperso: los resultados cuentan otra historia. Ha tenido un año muy regular, ha sido increíblemente sólido en todos los aspectos", sentenció el 14 veces campeón de Roland Garros.

Rafa Nadal y su vuelta a las pistas

En otro orden de cosas, Rafa Nadal ha dejado abierta la posibilidad de volver a las pistas. La última que vez que se vistió de corto para jugar fue en las Finales de la Copa Davis de 2024, donde perdió el primer encuentro de la eliminatoria ante Botic van der Zandschulp. Y, ahora, Roger Federer le habría propuesto jugar una exhibición junto a él. Y cuestionado sobre ello, ha sido claro: "Si conseguimos hacer algo que nos divierta, que tenga sentido y nos apetezca, ¿por qué no? No hay ninguna puerta cerrada a volver a tomar una raqueta, pero necesitaría un tiempo prudencial y estar preparado".

Eso sí, de momento es algo que no le preocupa demasiado, ya que está más centrado en disfrutar de su familia y del día a día: "No vivo pensando que fui tenista. El recuerdo siempre estará, pero ya no vivo pensando en tenis, más allá de momentos puntuales en la Academia".