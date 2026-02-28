Medvedev conquista Dubai sin jugar por la lesión de Griekspoor

Ha tenido que ganar 23 torneos Daniil Medvedev para que al fin haya repetido corona, en este caso en Dubai, donde ha conseguido el triunfo sin tener que jugar la gran final tras la lesión de Tallon Griekspoor

Dannil Medvedev es el rey del ATP 500 de Dubai 2026, sin embargo, lo ha conseguido de forma ciertamente anticlimática, sin tener que saltar a la pista a disputar la gran final debido a la retirada de quien iba a ser su rival, el neerlandés Tallon Griekspoor. El moscovita se coloca en el puesto 11 del ranking mundial con esta victoria, que supone el título número 23 de su carrera, y este es especial, pues por primera vez repite escenario, ya que lo levantó en 2023. Hasta ahora ganado 22 coronas a lo largo de su vida profesional, pero siempre en diferentes escenarios. La dubaití es su segunda conquista de la temporada después de Brisbane.

La lesión de Grieksspor ha sido en el isquiotibial de la pierna izquierda, y pese a que se ha probado, ha comenzando el día con problemas y una cojera perceptible, que finalmente le ha imposibilitado saltar a la pista. Un final extraño para un torneo marcado por el miedo debido a la cercanía de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, que se han sentido en Dubai y en todos los Emiratos Árabes. De hecho, ahora los tenistas se enfrentan a un serio problema para salir del país debido a las múltiples cancelaciones de los vuelos que parten del aeropuerto dubaití.

Unas semifinales de alto nivel y con sorpresas

Medvedev y Griekspoor llegaron a la final de forma ciertamente sorprendente, ya que ambos eran las víctimas propiciatorias de Felix Auger-Aliassime y Andrey Rublev, respectivamente, sin embargo, le dieron la vuelta hasta terminar colándose en el duelo por el título. El moscovita ganó por octava vez en diez partidos a Aliassime, en este caso por 6-4 y 6-2 en una hora y veinticuatro minutos. El canadiense, que había ganado los dos partidos más recientes al ruso, no tuvo opción alguna y se quedó fuera de la final que ya disputó en el 2025, cuando le superó Stefanos Tsitsipas.

En el caso del neerlandés se lo dejó todo -literalmente- para superar a Rublev, campeón del 2022, un rival al que nunca había vencido, pero esta vez lo batió por 7-5 y 7-6, en una hora y 41 minutos. El ruso tuvo el segundo set en su mano, pero Griekspoor se mantuvo firme en el desempate y, pese a las molestias que le han dejado sin final, cerró el partido para conseguir uno de los grandes resultados de su carrera.