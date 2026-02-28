Cristina Buca se gana la oportunidad de su vida en Mérida

La gran semana de Cristina Bucsa en el WTA 500 de Mérida sigue adelante y tras ganar con solvencia a la turca Zeynep Sonmez ya está en semifinales, donde espera a Jasmine Paolini

La gran semana de su vida, eso es lo que está viviendo Cristina Bucsa en el WTA 500 de Mérida, donde llegaba como un torneo más con el propósito de ganar algún partido y poco a poco ir avanzando hasta donde la lógica quisiera. Pero la cántabra no entiende de eso y tras varios partidos casi perfectos ha ido avanzando una tras otra las diferentes rondas y tras un triunfo muy solvente contra la turca Zeynep Sonmez por 6-3 y 6-4, ya está en semifinales. Eso sí, ahora el nivel va a ser muy diferente, pues le espera una de las mejores del mundo, la italiana Jasmine Paolini.

Bucsa, raqueta 63 de la WTA, mantuvo su buen tenis y siguió sin perder un set en el torneo, esta vez tras aprovechar los numerosos errores no forzados de la otomana y sobre todo, de ser más fuerte en los momentos clave. La cántabra dio una muestra de autoridad en el arranque del encuentro al quebrar el saque de Sonmez, tenista 81 del mundo. Un quiebre decisivo, pues la española llegó con ventaja al momento final del primer set en el que las dos estuvieron erráticas con el servicio y lo perdieron de manera consecutiva durante cinco juegos, pero esa renta le permitió a Bucsa cerrar el parcial por 6-3.

En el segundo se mantuvo la igualdad, hasta que en el sexto juego la turca perdió el servicio; sin embargo, cuando Bucsa tomó ventaja de 5-3, Sonmez mostró su mejor tenis, hizo un quiebre en el noveno juego y se mantuvo en el partido, pero la española aprovechó ese momento para subir de nuevo el nivel y cerrar el duelo al resto para colarse en las semifinales.

Paolini, un reto diferente

La italiana Jasmine Paolini, gran favorita, comenzó muy mal, pero se recuperó de un primer set aciago para derrotar por 0-6, 6-3, 6-3 a la británica Katie Boulter y colarse en la semifinal del torneo mexicano, en la que se medirá a Bucsa, quien ha podido comprobar, especialmente en el inicio, como hacerle daño a la transalpina. Paolini, séptima raqueta del circuito, fue superada en una primera manga en el que su servicio fue un drama en todo momento, pero después hizo valer su gran nivel y a base de la mejora en el saque, también fue más agresiva al resto y logró darle la vuelta al duelo con mucha solvencia y seguir avanzando.