Santopadre siembra la duda sobre Alcaraz: ''La incógnita es cuanto durará''

El extenista ha hablado sobre el futuro del murciano, hablando sobre como está adoptando una actitud más madura y, como no, de los logros que está consiguiendo

Carlos Alcaraz no tiene techo. El murciano ha arrancado este 2026 en modo rodillo, arrasando con todo. De hecho, todavía no sabe lo que es morder el polvo. Con una racha de 12 victorias consecutivas, el murciano está desplegando un tenis de otra galaxia que lo hace parecer, a día de hoy, sencillamente inalcanzable.

Con Jannik Sinner fuera de onda y causando un bajón de forma, Carlitos ha dado un golpe sobre la mesa para reafirmar su trono en la ATP. No solo gana, sino que arrasa. Sin embargo, en medio de la euforia, ha aparecido una voz veterana para poner los pies en el suelo. Vicenzo Santopadre, ex mentor de Berrettinni, ha lanzado un aviso sobre el murciano.

El imparable Alcaraz

''Alcaraz gana y se divierte, pero aún tiene una incógnita. ¿Cuánto durará? Se nota que se divierte en la pista, entrenando y jugando un torneo. No se divierte solo por ganar; sería demasiado fácil. Le gusta lo que hace. La única incógnita es cuánto durará todo esto'', afirmaba Vicenzo Santopadre en unas declaraciones para Corriere Dello Sport. Unas palabras que demuestran una realidad de Carlos, al que las ganas de sumar títulos no le paran de aumentar.

Y, como no, Santopadre se suma a la ola de comparar al actual número 1 del mundo con la laureada época del Big Three: ''La grandeza de Federer, Djokovic y Nadal reside en que siguieron teniendo un gran estímulo a pesar de todos los trofeos que se alzaban al cielo. Esta es la única incógnita, porque juega muy bien y es muy completo. Los buenos aprovechan los momentos bajos para rebotar más alto. Alcaraz también ha madurado en su forma de afrontar las dificultades''.

Carlitos no para de crecer

Y es que si algo sorprende de Carlitos es la capacidad que está adoptando para resolver partidos difíciles: ''Ganó partidos complicados en Australia contra Djokovic y Alexander Zverev. En Doha, excluyendo la final, jugó varios sets muy disputados. Ahora vive bien las dificultades. Las estadísticas no han cambiado: es una cifra muy sólida'', comentaba Santopadre.

Solo el murciano conoce su techo mientras sigue triturando récords a una velocidad de vértigo. Alcaraz, que ya es leyenda, apunta a reescribir la historia del tenis. Su evolución es total, sumándosele a su alegría natural un oficio de veterano, demostrando una madurez de hierro para sacar adelante los partidos más grises cuando el talento no basta.