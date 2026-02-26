Cristina Bucsa ya está en cuartos en Mérida tras un sólido triunfo

La cántabra pudo con la canadiense Stakusic en el Mérida Open en México, ganándole en dos sets

Cristina Bucsa ya está entre las ocho mejores del torneo de Mérida tras superar con solvencia a la canadiense Marina Stakusic por 7-6 y 6-2. La jugadora cántabra supo gestionar los momentos de tensión para sellar su pase en una jornada nocturna de un buen tenis en México. Pero no fue una tarea fácil para la cántabra.

Bucsa sufre pero domina

El encuentro comenzó como una auténtica montaña rusa. En un primer set marcado por la inestabilidad en el servicio y con hasta seis breaks, ambas tenistas intercambiaron golpes sin lograr despegarse en el marcador. La igualdad fue máxima hasta llegar al tie break, donde la de Torrelavega sacó su mejor versión: un contundente 7-1 que dejó tocada a su rival.

Con la ventaja ya en el bolsillo, el guion tomó otros tintes en la segunda manga. Comenzó con un juego en blanco, poniendo tierra de por medio rápidamente y sumando un 3-0 al marcador. Con una efectividad de manual, cerró el set en apenas 36 minutos, la mitad de tiempo que el anterior. Registró un 71% de puntos ganados con su primer saque y sumó 27 golpes ganadores, duplicando prácticamente los de Stakusic. ''Es una felicidad clasificarme para cuartos de final. El primer set fue duro, en el segundo gané confianza y eso me ayudó'', comentó tras el encuentro.

Los próximos retos

Con el billete a cuartos de final ya asegurado, la hoja de ruta de Cristina Bucsa en tierras mexicanas se presenta tan emocionante como exigente. La tenista cántabra se encuentra ahora a la espera de conocer a su próxima oponente individual, que surgirá del duelo entre la estadounidense Ann Li y la turca Zynep Sönmez. Si la lógica del ranking se impone, Bucsa tendría que medir sus fuerzas contra Li, quien llega a este torneo como la tercera cabeza de serie y número 39 del mundo, lo que supondría una verdadera prueba de fuego para las aspiraciones de la española en el cuadro individual.

Sin embargo, el calendario no concede tregua a la española. Sin apenas tiempo para asimilar su reciente victoria, volverá a saltar a la pista esta misma noche para afrontar el cuadro de dobles. Formando una sólida alianza con la china Xinyu Jiang la española buscará un hueco en las semifinales. Para lograrlo, debrán superar la resistencia de la pareja compuesta por la india Rutuja Bhosale y la japonesa Makoto Ninomiya, especialistas en la modalidad que obligarán a Bucsa a mantener el alto nivel de intensidad mostrado hasta ahora.