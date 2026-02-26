Zverev revive la polémica con Alcaraz en Australia: ''Tuvo un pequeño descanso físico''

El alemán no olvida el partido ante el murciano en semifinales en el que se vivieron momentos de desesperación en un partido de casi 5 horas y media

Que partidazo vivimos hace apenas un mes entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev. Unas semifinales del Open de Australia que acabaron con un alucinante 6-4, 7-6, 6 -7, 6 -7 y 7-5 en un partido de 5 horas y 27 minutos. El alemán reapareció en el ATP de Acapulco tras un mes de descanso tras ese duro golpe, venciendo en la primera ronda a Corentin Moutet y rememorando en la rueda de prensa aquel baile inolvidables contra el murciano.

Zverev hace autocrítica sobre Australia

''Creo que en Australia jugué de la manera correcta. Perdí el partido contra Alcaraz porque me cansé al final, siendo honesto. No me quedaba nada en el tanque con 5-4. Recuerdo en el primer punto de ese juego que debería haber golpeado a la bola mucho antes, pero para eso te tienes que mover y yo no podía hacerlo'', explicaba ante los medios Alexander Zvenev.

No hay que dejar pasar por alto el conflicto que se generó en el partido. El alemán, cuando Alcaraz fue atendido durante el tercer set del encuentro por vómitos y calambres, un cabreado Zvenev no pudo evitar espetar: ''¡Tiene calambres! ¿Qué es esta tontería? ¡No puede ir al médico, tiene calambres!. ¿Qué otra cosa podría ser? ¡Esto es una completa tontería! ¡Tonterías! Esto es increíble!''. Unos gritos a la jueza de silla que se unía a como dejaba caer que el Open de Australia beneficiaba tanto a Carlos Alcaraz como a Sinner, que vivió una situación parecida.

Con las pilas cargadas tras el chasco con Carlitos

Todo el rifirrafe sobre los calambres y la prohibición de poder ser atendido en mitad de un partido fue algo que dio mucho que hablar, pero que Zverev ya ha olvidado. El número 4 del mundo llegó con otra actitud a Acapulco: ''No jugué nada después del Open de Australia. Me tomé un tiempo de descanso, e hice buenos entrenamientos, porque quiero continuar jugando de cierta manera y con un estilo concreto, y eso requiere bastante entrenamiento y ajustes. Para mí es un juego muy diferente al del año pasado, estoy intentando cosas nuevas. Llegué aquí hace varios días, por lo que he tenido tiempo para entrenar, y para intentar realizar un buen torneo''.

Aunque la suerte parece que no está de su lado, ya que en los octavos de final ha caído ante Kecmanovic, en un ajustado partido a tres sets en el que el alemán ha tenido el caramelito en la boca tras quedar 3-6, 7-6 (3) y 6-7(7).