Zverev analiza su derrota ante Alcaraz: ''Probablemente debería de haber ganado el segundo set''

Tras remontar dos sets a cero y aprovechar los calambres de Carlitos, el alemán llegó al quinto set con opciones de ganar, pero finalmente sucumbió en una batalla de más de cinco horas en las semifinales del Open de Australia

Alexander Zverev ha rozado hoy con la punta de los dedos la victoria ante el actual número 1 mundial, Carlos Alcaraz, que le daría la llave a la final del Open de Australia 2026. Un partido altamente tensionado, con más de cinco horas de juego en el que el alemán perdió en el set definitivo. Eso sí, los calambres del español fueron los protagonistas, tanto en la pista como en la rueda de prensa posterior.

Zverev vivió ''una pelea'' a la altura de los mejores del mundo

En cuanto el alemán se sentó en la rueda de prensa, tuvo que admitir que fue un partido impresionante a pesar del resultado: ''Una pelea increíble, una batalla. Un final desafortunado para mí, pero, sinceramente, no me quedaban fuerzas. Incluso con 5-4, normalmente puedo confiar un poco más en mi servicio. Mis piernas dejaron de empujar, así son las cosas. Seguimos adelante''.

Una vez terminado el encuentro, Zverev pudo analizar lo ocurrido durante el partido y preguntarse el típico ¿qué hubiese pasado sí...?, contando de lo que se arrepentía: ''Del segundo set. Sentí que debería haber ganado, especialmente al servir para el set. No jugué un buen juego al servicio. Curiosamente, no tengo muchos remordimientos en el quinto set, porque para ser sincero estaba aguantando como podía. Estaba agotado. Pero en el segundo set creo que ir ganando, con un set cada uno, y que él empezara a tener calambres en el tercer set probablemente habría marcado la diferencia''.

Alcaraz y sus calambres, protagonistas de la noche en Australia

Después del tremendo enfado que se pilló el alemán en el tercer set, parece que ha preferido mantener un perfil bajo y no comentar mucho más sobre el tema: ''Sí, bueno, tenía calambres, y normalmente no se puede pedir un tiempo médico por calambres. No es mi decisión. No me gustó, pero no es mi decisión. Solo dije que era una mierda. Pero, sinceramente, no quiero hablar de esto ahora mismo, porque creo que esta es una de las mejores batallas que ha habido nunca en Australia. Ese no merece ser el tema ahora mismo''.

''Se tomó como una hora y media de descanso en la que casi no se movió en absoluto'', dijo el alemán entre risas cuando le preguntaron sobre la recuperación de Alcaraz tras los calambres. ''Quizá debería haber aprovechado eso mejor de alguna manera. Quizá debería haber ganado los juegos y los sets un poco más rápido, para que al pasar al quinto no tuviese tanto tiempo para recuperarse. Pero en el quinto set, la forma en que se movía fue increíble de nuevo'', concluyó Zverev.