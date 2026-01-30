Alcaraz da su versión tras la queja de Zverev: ''Sentí un pinchanzo en el abductor''

El murciano quiso aclarar la polémica surgida tras su semifinal ante el alemán en el Open de Australia 2026, explicando en rueda de prensa el origen real de sus problemas físicos y su tiempo médico

Carlos Alcaraz ha vuelto a demostrar que su mayor rival no siempre está al otro lado de la red, sino en el límite de su propio físico. Tras sellar el pase a la final del Open de Australia en una guerra de desgaste contra Alexander Zverev, el murciano no esquivó la gran pregunta que mantuvo en vilo a la Rod Laver Arena: sus evidentes problemas de movilidad en el cuarto set. Con una honestidad brutal, Alcaraz diseccionó en rueda de prensa el momento en que los calambres amenazaron con llevarse por delante su sueño.

Alcaraz y sus calambres eclipsan el partido

El tiempo médico que tuvo que pedir tras sentir unas molestias fue la base de la polémica de Carlos Alcaraz con su rival, Alexander Zverev. El alemán se pilló un rebote con los árbitros alegando que hay favoritismo tanto para el número 1 del mundo como para Jannik Sinner, que en los octavos de final se 'benefició' del parón para abrir el techo para descansar cuando estaba a punto de retirarse debido a unos calambres mezclado con las molestias por el calor extremo en Melbourne.

Cómo era de esperar, en la rueda de prensa le preguntaron por el parón que tuvo que hacer debido a unas molestias durante este intenso encuentro: ''Sentí algo solamente en un músculo, el aductor de mi pierna derecha. La verdad es que no pensé que fueran calambres, por eso llamé al fisio y pedí un tiempo médico. En esos momentos, no me molestaba nada más, el resto del cuerpo lo ten��a bien, bueno, decente. Sin embargo, poco después de ser atendido, creo que por los nervios y el estrés de no saber qué me pasaba exactamente, comencé a sentir calambres en todo el cuerpo. Me concedieron el tiempo médico porque lo que transmití es que al desplazarme hacia la derecha, había sentido un pinchazo en mi aductor. Era verdad''.

Una pequeña pulla a Zverev

Carlos Alcaraz deja caer que nadie le ha regalado nada, en respuesta a Zverev que cree que hay predisposición para que ganen Sinner y Alcaraz: ''Tengo que analizar lo que me ha sucedido para que no se vuelva a repetir. Lo que tengo claro es que he conseguido tener la mentalidad adecuada. Aquí nadie regala nada, y haber tenido la calma y la paciencia necesarias para que los calambres fueran pasando ha sido clave. Creo que debo mejorar en cómo gestionar los nervios, debo jugar más suelto, más a mi estilo. Estar tan agarrotado por los nervios ha influido bastante en el tema físico''.