Aryna Sabalenka - Elena Rybakina: Horario, canal y dónde ver en TV y online en la final del Open de Australia

La historia se repite en la final femenina del Open de Australia, donde la bielorrusa y la kazaja rememoraran aquella final de 2023

La vida es cíclica, regla que también se aplica en el mundo del tenis. Solo hay que ver que por giros del destino Sabalenka volverá a enfrentarse por el título del Open de Australia con Rybakina. Tres años después, se podría decir que las cosas han cambiado bastante. En aquel momento, la actual reina del tenis ostentaba el número 5, precisamente la posición actual de la kazaja.

Sabalenka llega firme a la final

Que la bielorrusa la favorita no es un secreto para nadie. Dicho y hecho, Sabalenka llega a la final del Open de Australia 2026 con el aura de una monarca a la que le han arrebatado la corona. Y va a hacerlo todo por recuperarla. Su trayectoria ha sido casi impecable, aprendiendo a superar momentos de tensión psicológicos, como la sanción por hindrance contra Elina Svitolina. Lejos de descentrarse, utilizó este handicap como combustible para arrasar a la ucraniana. Con cuatro Grand Slams ya en su vitrina y la confianza de quien se siente dueña de Australia, Sabalenka busca su tercer título en Melbourne dispuesta a demostrar que su jerarquía no entiende de ciclos, sino de dominación.

Elena Rybakina no tiene intención de ceder

La kazaja llega a esta cita con la frialdad de quien domina el caos. Su camino hacia la final de 2026 ha sido un ejercicio de autoridad absoluta, avanzando sin ceder un solo set y despachando a la número 2, Iga Swiatek, en cuartos con una solvencia pasmosa. En las semifinales, su servicio fue el antídoto contra la combatividad de Jessica Pegula, a quién doblego en un tie-break de máxima tensión. Tras coronarse en las WTA Finals al cierre de 2025, Rybakina ha recuperado esa versión inabordable en Wimbledon. Ahora, desde su actual puesto número 5, busca cerrar el círculo y reclamar el trono que Sabalenka le arrebató en este mismo escenario tres años atrás.

¿A qué hora se juega el Sabalenka - Rybakina?

El partido entre Aryna Sabalenka y Elena Rybakina correspondiente la gran final del cuadro femenino en el Open de Australia 2026. Tendrá lugar el sábado 31 a las 9:30 de la mañana, hora española peninsular.

Dónde ver online y en televisión el Sabalenka - Rybakina

En España, el partido entre Aryna Sabalenka y Elena Rybakina se podrá ver en TV y online a través de Eurosport, que es la que tiene los derechos. Esta cadena tiene previsto retransmitir más de 250 horas del primer grande de la temporada y se podrán ver los partidos en las plataformas de Movistar+ y Max.

Si lo que quieren es estar al tanto de toda la actualidad, tanto de ese partido como del resto de eventos que tengan que ver en el Open de Australia 2026, en Estadio Deportivo podrás seguir toda la actualidad.