Alineaciones Mallorca - Real Sociedad: Alineaciones posibles de Mallorca y Real Sociedad en el partido de hoy de LaLiga

El Mallorca afronta este encuentro después de que Jagoba Arrasate haya sido despedido como entrenador. Por su parte, la Real Sociedad puede contar con casi todos sus jugadores sólo teniendo las bajas importantes de Odriozola y de Take Kubo

RCD Mallorca y Real Sociedad disputan este sábado, a partir de las 18:30 horas en el Estadio de Son Moix, uno de los partidos más interesantes de la jornada 26 de LaLiga. Un encuentro en el que el RCD Mallorca necesita la victoria para salir de los puestos de descenso a Segunda división en los que se encuentra actualmente y que ha provocado el despido de Jagoba Arrasate quien ha sido sustituido por Martín Demichelis. Por su parte, la Real Sociedad quiere darle continuidad a su buena dinámica de resultados desde que Pellegrino Matarazzo se hizo cargo del primer equipo el cual nunca terminó de dar su mejor nivel con el anterior técnico Sergio Francisco.

El RCD Mallorca llega a este partido contra la Real Sociedad en el peor momento de la temporada después de que los malos resultados obtenidos en este primer tramo de la temporada se hayan llevado por delante a Jagoba Arrasate. Su sustituto es Martín Demichelis quien es el elegido para conseguir la permanencia en Primera división de un RCD Mallorca que actualmente está en puestos de descenso a Segunda división con 24 puntos. Tiene tiempo para reaccionar el club balear ya que aún quedan 13 jornadas por disputarse.

En cuanto a las bajas, el RCD Mallorca solo tiene las ausencias de los lesionados Marash Kumbulla, con molestias en el muslo, Takuma Asano, con una rotura en los isquiotibiales, y Jan Salas, con una rotura de ligamento cruzado anterior.

La Real Sociedad, por su parte, llega a este partido contra el RCD Mallorca después de haber sumado un punto tras haber empatado con el Real Oviedo a tres la semana pasada. Un resultado que le deja algo atrás en la lucha por clasificarse para jugar competición europea la próxima temporada ya que la Real Sociedad acumula 32 puntos en la tabla clasificatoria y se encuentra a 5 puntos del RC Celta que es sexto con 37 puntos.

Un partido en el que la Real Sociedad llega también condicionada por jugar esta próxima semana el encuentro de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey la cual afronta con una ventaja de 0-1 sobre el Athletic Club, teniendo, por tanto, la posibilidad de jugar una final más cerca que nunca.

En el capítulo de bajas, la Real Sociedad no puede contar con Brais Méndez por acumulación de amonestaciones. Tampoco con los lesionados Iñaki Rupérez, Álvaro Odriozola y Take Kubo.

Posibles alineaciones titulares del partido RCD Mallorca - Real Sociedad correspondiente a la jornada 26 de LaLiga:

RCD Mallorca: Leo Román; Pablo Maffeo, Raíllo, Valjent, Mojica; Manu Morlanes, Samú Costa, Sergi Darder; Luvumbo, Jan Virgili y Vedat Muriqi.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Turrientes; Guedes, Carlos Soler, Oyarzabal; y Oskarsson.